Visita guidata all’antica Pieve e Arancia Meccanica in concerto

Alle 21.30, nell’area esterna della parrocchia di Pieveacquedotto, via Ca’ Mingozzi 9, Forlì, serata di musica pop e rock con Moreno Lombardi e il gruppo Arancia Meccanica, mentre alle 20.30, lo storico dell’arte Marco Vallicelli condurrà una visita guidata all’antica Pieve. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione ’Antiche Pievi. A spasso per la Romagna - Quinta parte’ a cura di Marco Viroli, Marco Vallicelli e Gabriele Zelli, foto di Tiziana Catani e Dervis Castellucci. L’appuntamento fa parte della quinta edizione della rassegna organizzata dall’associazione culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi. La manifestazione, che è partita in ritardo e con un programma ridotto a causa dell’alluvione, ha già visto la presenza del Trio Iftode e si concluderà giovedì 29 giugno conl’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Partecipazione libera. Info: Claudio Guidi (338.6462755).