Visita guidata e concerto

Oggi a Predappio è in calendario l’evento culturale ‘Quanta Storia’: una presentazione delle nuove ricerche sulla chiesa di Sant’Agostino in Rocca d’Elmici. A partire dalle 20.30, i partecipanti verranno divisi in gruppi e condotti all’interno dell’antico edificio religioso per una visita guidata. Le studentesse Giorgia Faticanti e Virginia Biondi, iscritte al corso di laurea in Beni Culturali dell’università di Bologna (sede di Ravenna) e tirocinanti del Comune di Predappio, offriranno informazioni sulla chiesa in stile romanico, sul relativo contesto storico, sulle caratteristiche architettoniche e sugli affreschi. Per partecipare non è necessaria la prenotazione. L’evento vedrà anche la presenza sul posto de ‘L’Isola di Paolo’, una realtà dedita alla coltivazione di piante officinali e alla realizzazione di articoli da esse derivati all’interno della Tenuta Pandolfa. Sarà possibile conoscere i prodotti dell’azienda ed effettuare piccole degustazioni. Domani ci si sposta alla Rocca delle Caminate per un omaggio in musica alla Swinging London degli anni ’60, eseguito dal trio elettro-acustico dei Savile Row (ore 21.15). Nel corso della serata sarà possibile degustare i vini dell’azienda agricola Rocca le Caminate. Gli organizzatori ricordano che, in caso di maltempo, il concerto verrà spostato all’interno del teatro comunale di Predappio.

Quinto Cappelli