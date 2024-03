Visita guidata e laboratorio di primavera

A Castrocaro Terme e Terra del Sole proseguono gli appuntamenti culturali alla scoperta dei gioielli storici e architettonici locali. Domani alle 16 nella cittadella è in programma una visita guidata al Palazzo pretorio. L’edificio rinascimentale, anticamente sede del commissario granducale e del tribunale civile e penale, ospita all’interno il Museo dell’uomo e dell’ambiente, articolato in 25 sale e 2 percorsi di visita: il primo è squisitamente a carattere storico-architettonico mentre il secondo è mirato all’approfondimento degli aspetti etno-antropologici e territoriali. Il costo della visita è di 5 euro a partecipante, il biglietto di ingresso al museo costa 5 euro (4 ridotto). La durata è di un’ora e mezza circa.

Sempre alle 16, l’edificio cinquecentesco ospiterà un laboratorio creativo (durata un’ora, costo 5 euro) dedicato ai bambini tra 6 e 12 anni: con l’avvicinarsi della primavera e in vista della Pasqua, i piccoli saranno guidati nella realizzazione di vetrate colorate da appendere alle finestre con differenti tecniche artistiche e artigianali. Visita guidata e laboratorio sono a cura del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e della cooperativa Formula Servizi in collaborazione con la Pro loco di Terra del Sole. Per entrambi è obbligatoria la prenotazione entro le 12 di oggi al 349.9766518. Sul versante castrocarese, lo scorso fine settimana ha riaperto la fortezza medievale, che sarà accessibile ogni sabato ore 15-19 e la domenica e i festivi 9-13 e 15-19 (la biglietteria chiude un’ora prima dell’orario di chiusura). Per informazioni: 0543.769541, info@proloco-castrocaro.it.