Visita guidata martedì alle chiese del centro storico

Iscrizioni in corso per il secondo appuntamento a cura del Circolo Acli L. Valli, che con la sua rete di 17 associazioni ed enti ha organizzato due visite guidate nelle chiese del centro storico di Forlì dal titolo ‘L’abito non fa il monaco?’ per la rassegna ‘Costumi, metamorfosi, visioni. Itinerari polisemici fra arte e moda’, collegata alla mostra del San Domenico col sostegno di Fondazione Carisp e Comune. L’iniziativa è a cura di Chiara Macherozzi (guida professionista) e Alessandra Righini (storica dell’arte), con l’Unione Pastorale del Centro Storico.

Dopo la prima venerdì scorso, la seconda visita si terrà martedì alle 20.30 (ritrovo dieci minuti prima davanti a San Mercuriale). Percorso: San Mercuriale, Suffragio, Santa Lucia, e San Pellegrino. Partecipazione a numero chiuso, prenotazione obbligatoria ([email protected]).