Visita Mattarella a Forlì, sorge il palco della Rai: "Speriamo non piova, oppure tutti in palestra"

Forlì, 14 settembre 2023 – Un grande evento come quello che si terrà lunedì al Saffi-Alberti ha dietro un’organizzazione capillare e prolungata, che va avanti ben oltre le due ore di diretta condotte da Flavio Insinna e Malika Ayane. Lo sa bene il dirigente Giovanni Maria Ghidetti che, da ormai tre settimane, sta seguendo il cantiere aperto nel cortile della sua scuola dove i tecnici Rai stanno ultimando il montaggio del grande palco dove si esibiranno ospiti del mondo dello sport e della cultura e soprattutto dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà il suo discorso per augurare buon inizio anno scolastico agli studenti.

Il palco è già lì, quasi completo: il fondo è blu, attraversato da bande colorate, a simulare un cielo sereno, e si trova proprio al centro della pista utilizzata anche da Liceo scientifico e Ragioneria. Di fronte, entro lunedì, saranno posizionate mille sedute. "Speriamo non piova – si augura il dirigente –, altrimenti dovremo spostarci in palestra. La Rai ha considerato l’eventualità, ma certamente sarebbe più bello stare all’esterno, sul prato".

Oltre alla parte organizzativa che spetta alla Rai, c’è quella che tocca alla scuola: "Abbiamo approfittato dell’occasione per fare un bel restauro all’edificio, ad esempio sostituendo le vecchie veneziane delle finestre con pellicole di ultima generazione che schermano la luce nelle aule. Abbiamo poi realizzato un secondo bagno per disabili, mentre finora ce n’era solo uno al piano superiore. Accorgimenti per accogliere il Presidente che, comunque, renderanno più bella la nostra scuola".

La massima cura, naturalmente, è andata ai tre laboratori che saranno visitati da Mattarella, dove operano gli studenti di ‘Sistema moda’, ‘Costruzioni, ambiente e territorio’ (ex geometri) e ‘Biologico sanitario’, ma quelli sono ancora top secret: "Dal ministero ci hanno chiesto di non svelarli anzitempo – spiega Ghidetti –, sia per ragioni di sicurezza, sia per mantenere l’effetto sorpresa". Nei corridoi della scuola si muovono già i ragazzi che offriranno a Mattarella le dimostrazioni pratiche all’interno dei loro laboratori: in questi giorni stanno facendo le prove affinché ogni cosa vada per il verso giusto. "Qui a scuola – continua Ghidetti – abbiamo già preparato anche un’aula per il Presidente, dove potrà riposarsi un attimo prima dello show".

Non solo: nel grande atrio sono sistemati tavoli e sedie. "Qui mangeranno i circa cento ragazzi provenienti da scuole di tutta Italia che faranno un saggio sul palco – illustra il dirigente –. Arriveranno già nel weekend e pranzeranno qui, con pietanze preparate dagli studenti dell’alberghiero di Cervia". Gli chef in erba locali dell’istituto Artusi, infatti, non potranno scendere in campo perché le strade, questo fine settimana, saranno bloccate dal passaggio della Ironman, ma, assicura Ghidetti, "si rifaranno lunedì, quando saranno proprio loro a preparare un pranzo al sacco".

Intanto, da una foto appesa sulla porta di ogni aula, il Presidente Mattarella guarda già benevolmente al passaggio concitato di ragazzi e docenti tutti presi dalla preparazione: "Non le abbiamo appese per l’occasione – assicura sorridendo il dirigente –. Quelle foto sono sempre state lì e ora hanno acquisito un significato in più".