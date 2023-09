Visita notturna al castello, ultima sera

Ultimo appuntamento venerdì con ‘Tenebrosa fortezza’, ciclo di visite guidate notturne al castello di Castrocaro e al battistero di San Giovanni, normalmente inaccessibile al pubblico. Un’iniziativa curata da Chiara Macherozzi, guida turistica, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Pro loco di Castrocaro. Accolti nel fresco belvedere del maniero, affacciato sulla valle dell’Aquacheta cantata e percorsa da Dante, i visitatori avranno l’opportunità di ‘entrare’ nella storia, in un’atmosfera resa suggestiva dalla contemplazione della volta celeste e da melodie medievali. Il viaggio proseguirà alla scoperta della corte interna con la chiesina di Santa Barbara (foto) e l’ulivo secolare, quindi del pozzo e delle antichissime grotte, per salire, dopo aver attraversato le anguste nicchie delle secrete e dei tormenti, in cima alla torre. Tra storie di fatti di sangue e di spionaggio, leggende di streghe e di fantasmi, la visita proseguirà al museo e ai sotterranei di pietra, scavati nel sasso spungone, prima di concludersi al battistero.

Il ritrovo è alle 20.45, l’inizio della visita, della durata di due ore e mezza circa, è alle 21. La tariffa è di 15 euro per gli over 19 (10 er studenti, 8 per ragazzi dagli 11 ai 13 anni). Cifra a cui va aggiunto il biglietto di ingresso alla fortezza (dai 5 agli 8 euro). Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp scritto al 349.8087330 entro oggi.