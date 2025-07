Visita tra Balconi: Scogli ospite a Guiglia in occasione del Gu.Pho

Continuano i rapporti di vicinanza e collaborazione tra due località accomunate da un tratto preciso: la vista panoramica sul territorio circostante che le rende particolarmente suggestive e ricche di fascino. Parliamo del ’balcone di Romagna’ e quello dell’Emilia, ovvero Bertinoro e Guiglia, che si trova nel modenese.

Anche per concretizzare e consolidare il sodalizio, sabato scorso il sindaco di Bertinoro, Filippo Scogli, e l’assessora con delega ai gemellaggi Silvia Federici, sono stati ospiti proprio a Guiglia in occasione del ’Gu.Pho – Photo Festival Vernacolare’ che quest’anno è dedicato a un tema particolarmente d’attualità in questo periodo, ovvero ‘Guerra e Pace’.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Guiglia Jacopo Lagazzi, affiancato dalla sua vice sindaca, Roberta Zanantoni, e dall’assessore alla cultura Paolo Parenti. All’evento ha partecipato anche l’assessora regionale alla cultura, Gessica Allegni (anche ex sindaca di Bertinoro) in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, che sostiene l’iniziativa.

Il Festival, ambientato nella suggestiva cornice del Castello di Guiglia, propone opere fotografiche che nascono da immagini d’uso comune e che, grazie a un sapiente lavoro curatoriale, diventano anche veicolo di riflessione collettiva. La direzione artistica del progetto, curata da Marcello Coslovi, Elisa Giovannetti, Giorgia Padovani e Sergio Smerieri, è già al lavoro per portare una nuova esposizione a Bertinoro nel mese di ottobre, nell’ambito del progetto congiunto dedicato alla fotografia vernacolare.

"Sono rimasto profondamente colpito dalla bellezza di Guiglia e dalla calorosa accoglienza ricevuta dal sindaco Lagazzi e dalla sua squadra – ha dichiarato Scogli –. Condividiamo con Guiglia non solo un affaccio privilegiato sul territorio, caratteristica che ci rende ‘balconi’ della nostra regione, ma anche una radicata vocazione gastronomica e vinicola. Da tutte queste affinità nasce un percorso di gemellaggio che abbiamo intenzione di rendere sempre più concreto".

Matteo Bondi