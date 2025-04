"Visitato il museo, era ora di tornare"

"Siamo venute appositamente dalla provincia di Bologna per visitare il San Domenico. Non è la nostra prima volta a Forlì, ma era da qualche anno che mancavamo, prima ancora della pandemia di Covid", racconta Angela Degliesposti, 60 anni, di Sasso Marconi, appena uscita dal museo insieme all’amica Alessia Narzisi, 22 anni. "Adesso cerchiamo qualcosa di veloce da mangiare, magari una piadina e non troppo lontano dal San Domenico: abbiamo il treno nel primo pomeriggio. In passato – aggiunge Degliesposti – ero riuscita a fare una passeggiata in centro, capitando in una giornata di mercato: la piazza era piena di vita. Non mi è mai capitato di fermarmi a dormire qui, abito abbastanza vicino e preferisco tornare a casa".