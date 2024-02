Visitatori, a Forlì +15,7% di presenze nel 2023

Le statistiche provvisorie dell’anno 2023 relative al movimento turistico, rese disponibili dalla Regione, sono state elaborate dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna: rilevano un aumento annuo degli arrivi e un calo delle presenze nella provincia di Forlì-Cesena, con una distribuzione decisamente non omogenea delle presenze, ma anche con un segno positivo generalizzato se si fa il confronto con il 2019.

Entrando nello specifico, c’è un lieve aumento annuo degli arrivi dello 0,3% (oltre 1,1 milioni) e un calo delle presenze dello 0,8% (5,5 milioni): significa periodi più brevi. Migliori i risultati della clientela straniera rispetto a quella italiana; nel dettaglio: -0,3% gli arrivi italiani e -1,3% le presenze nazionali, +3,3% gli arrivi stranieri e +1,1% le presenze estere. Rispetto al 2019, anno pre-Covid, comunque, il confronto evidenzia una situazione positiva, sia sul fronte degli arrivi (+0,7% sul 2019) sia su quello delle presenze (+1,5%).

Il calo annuo delle presenze nel 2023 riguarda i quattro comuni della riviera (Cesenatico -0,9%, Gatteo -2,3%, San Mauro Pascoli -5,2% e Savignano -0,4%), mentre a Forlì si assiste a un aumento del +15,7% (a Cesena, invece, c’è una diminuzione del -1,2%). Bene le località termali: Castrocato registra un +21,2%. Controversi i dati sulle presenze in Appennino: a Santa Sofia c’è stato un crollo verticale del -50,3%, probabilmente dovuto alle frane che hanno scoraggiato gli arrivi estivi. Gli altri Comuni, invece, vedono un +21,3%.

Particolarmente significativo un altro dato forlivese divulgato dalla Regione: Forlì, con un totale di 3,2 milioni di passaggi, è al terzo posto in regione per uscite dal casello autostradale, dopo Ferrara Sud e Ravenna. L’incremento rispetto al 2022 è notevole: +9,1%, contro il 0,8% del 2019, in epoca pre-Covid. A pesare, senz’altro, è la ripresa del turismo, ma gioca anche il calo dello smartworking, più utilizzato negli anni precedenti; non è da escludere, inoltre, che possa aver inciso il passaggio dei tanti mezzi che hanno utilizzato l’autostrada per raggiungere le zone alluvionate da maggio in poi.