Visitatori, aumentano le richieste Hotel e non solo: ecco dove sostano

di Paola Mauti Forlì scopre una sua vocazione turistica? Con tutte le scremature necessarie (perché chiedere un’informazione non vuol dire prenotare un soggiorno in città) l’ipotesi sembrerebbe suffragata dai dati recentemente forniti dall’ufficio turistico del Comune, in base ai quali il numero di utenti che si sono rivolti ai suoi sportelli, nel 2022, è stato di oltre 4mila, in media più del doppio rispetto al 2021. Così, con l’Università e le importanti iniziative culturali e artistiche organizzate dal San Domenico che fanno da traino, Forlì sembra avere tutte le caratteristiche per diventare uno dei poli di attrazione del territorio, a dispetto della percezione che gli stessi forlivesi e persino gli operatori del settore sembrano avere della propria città. "Spesso, dagli hotel, i turisti sono invitati a rivolgersi a noi per avere informazioni sulle attrazioni che offre Forlì – osservano dagli uffici del Comune – a riprova del fatto che gli stessi operatori non considerano la città come turistica". Dopo la pandemia, finito il periodo delle chiusure e delle restrizioni, in tutti i settori si fanno i conti con un graduale ritorno alla normalità. Ed è una normalità che porta con sé ancora gli strascichi di quanto accaduto nel periodo emergenziale. Anche...