Visitatori, quante occasioni non sfruttate San Domenico e razionalismo: ora o mai più

di Marco Bilancioni L’assessore regionale Andrea Corsini ha detto, una volta: "Siete una città d’arte, ma non turistica". Non è un controsenso. È possibile avere mostre bellissime e faticare a mettere a regime l’indotto. Gabriele Zelli, che è stato assessore a Forlì e sindaco a Dovadola, e organizza ogni anno molte iniziative culturali, ha riassunto così la situazione sul Carlino di venerdì: "Le dimenticanze sono avvilenti, ma anche noi dobbiamo fare autocritica". Cosa, insomma, manca tuttora? Sicuramente la capacità di coordinare tutto. Il Comune di Forlì ha provato a promuovere la collezione Verzocchi presso gli appassionati d’arte del San Domenico proponendo un biglietto cumulativo: invano. C’è ora una prova d’appello: l’idea è fare raggiungere palazzo Albertini, in piazza, e magari farli salire sul campanile di San Mercuriale. Sempre come pacchetto unico. Finora, però, la città non ha saputo cogliere appieno gli assist del San Domenico. A nulla è servito ripavimentare via Leone Cobelli o dedicare una nuova illuminazione a via Giorgina Saffi, auspicati collegamenti tra il quartiere della cultura e il cuore della città. Del resto, in 18 anni non è mai stata dedicata un’iniziativa cittadina festosa alla mostra. Allarghiamo lo sguardo: per anni il Carlino ha proposto l’istituzione del ‘super...