Visite alla Fortezza a Castrocaro e a palazzo a Terra del Sole

Ultime visite guidate novembrine alla fortezza di Castrocaro (nella foto) e al Palazzo pretorio di Terra del Sole. Domenica alle 16 è in programma il viaggio alla scoperta del millenario castello sulla rupe: un itinerario che si snoderà tra gli arsenali medicei, di dimensioni ciclopiche, il palazzo del castellano, la corte, l’antichissima chiesina di Santa Barbara, la torre delle prigioni, il balcone panoramico affacciato sulla vallata dell’Acquacheta e il museo storico-archeologico, dove sono esposte armi, maioliche, dipinti, arredi e suppellettili antiche. Per info, tel. 0543.769541 351.7793461, proloco-castrocaro.it.

Il Palazzo pretorio di Terra del Sole si svelerà al pubblico alle 10.30. L’edificio rinascimentale, già residenza del commissario Granducale e sede del tribunale civile e penale, ospita al suo interno il museo dell’uomo e dell’ambiente, articolato in 25 sale secondo due percorsi di visita: il primo a carattere storico-architettonico, il secondo volto ad approfondire gli aspetti etno-antropologici e territoriali. Per info, tel. Pro loco allo 0543.766766335.7026444, proloco@terradelsole.org; per prenotazioni scrivere via whapp o sms al 349.9766518 entro le 12 di sabato. Le visite, ad aggregazione libera, hanno una durata di un’ora e trenta minuti, sono curate dal Comune in collaborazione con Formula Servizi e le due Pro loco, e proseguiranno nel mese di dicembre alternandosi a laboratori didattici.

Francesca Miccoli