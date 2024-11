Visite alla fortezza di Castrocaro e a Terra del Sole

Un intenso programma di visite guidate ai gioielli di Castrocaro Terme e Terra del Sole è in agenda da oggi a fine dicembre. Alle 15.30 oggi è previsto un suggestivo viaggio alla scoperta della fortezza della cittadina termale per conoscerne la storia millenario e le imponenti architetture e ancora ammirare i numerosi reperti nel Museo storico archeologico permanente ‘l’Aquila, le Chiavi e il Giglio’. Altre visite alla rocca sulla rupe sono in calendario nelle domeniche dell’8 dicembre alle 15.30, del 15 e del 29 alle 10.30.

Nel versante terrasolano si parte già alle 10.30 oggi con la visita del Palazzo pretorio. Nel monumentale edificio di età rinascimentale si prenderà visione delle belle sale e delle caratteristiche stanze del Museo dell’Uomo e dell’Ambiente, articolato secondo un duplice percorso: uno storico-architettonico e uno mirato ad approfondire gli aspetti etno-antropologici e territoriali. Anche domenica 8 alle 10.30 il Palazzo pretorio sarà al centro della visita che prevede anche un itinerario in seno all’intera cittadella medicea. Domenica 15 alle 15.30 focus sul Museo dell’Uomo e dell’Ambiente mentre il 22 alla stessa ora l’appuntamento è all’antica Pieve di Santa Reparata (info Formula Servizi tel. 349.9766518). Ingresso al castello e al Mua 5 euro (intero), sovrapprezzo visita 5 euro,

f. m.