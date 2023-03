Visite alla rocca vescovile di Bertinoro: "Crediamo molto nel suo valore turistico"

La rocca vescovile di Bertinoro, sede del Centro Universitario dell’Ateneo di Bologna, aprirà le sue porte a turisti e curiosi ogni fine settimana attraverso visite guidate a partenza fissa. Si inizia domani e si prosegue domenica. "Il piano di aperture e visite alla Rocca – spiega la sindaca, Gessica Allegni – è un primo, importantissimo, obiettivo della convenzione che lega il Comune di Bertinoro a Ceub, nell’ambito della nuova Fondazione di cui siamo soci. Abbiamo un patrimonio culturale enorme in quegli spazi che cittadini e turisti ora potranno vivere, conoscere e fare propri, facendo esperienza di uno dei luoghi più belli del nostro centro storico. Come amministrazione crediamo molto nel valore attrattivo e turistico della Rocca e degli spazi esterni, dove anche quest’anno è previsto un ricco calendario di eventi. Stiamo lavorando fianco a fianco con l’Università. Stiamo andando avanti anche col progetto di trasferimento al Ceub, nelle vecchie cantine del Vescovo, della Riserva Storica". La visita ogni sabato e domenica inizierà alle 15 con partenza dalla chiesa di San Silvestro. "Sono molto felice – dichiara Enrico Sangiorgi, presidente della Fondazione Ceub – che dalla relazione fra la Fondazione Ceub e il Comune di Bertinoro sia scaturita questa iniziativa, che fa sì che la Rocca millenaria non sia fruibile solo dagli studenti e professori, che vi risiedono per le attività di alta formazione o congressuali. La Rocca, infatti, è parte fondamentale di Bertinoro e, in questo modo, diventa un bene importante, di cui possono beneficiare anche i tanti turisti che salgono al colle alla scoperta di questo antico borgo". Il costo a persona per la visita guidata è di 5 euro ed è consigliata la prenotazione. Per informazioni: www.visitbertinoro.it.

Matteo Bondi