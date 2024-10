Visite all’antica Pieve per ’Monasteri aperti’: prenotazioni entro oggi

È in programma domenica il secondo dei tre appuntamenti con ‘Monasteri aperti – Arte sacre e note d’autore’, l’iniziativa che ogni autunno consente di scoprire o riscoprire gioielli del territorio attraverso esperienze intime e originali lungo i Cammini del Circuito regionale. Un progetto promosso da Apt Servizi in collaborazione con la Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna. Dopo il debutto alla fortezza di Castrocaro, la prossima domenica a finire sotto i riflettori sarà l’antica Pieve di Santa Reparata, situata in via Biondina, proprio a metà strada tra Castrocaro Terme e Terra del Sole, in un’area dove sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici di epoca romana.

Dallo studio dei ritrovamenti si ipotizza che nel sito sorgesse un ‘vicus romano’ da cui avrebbe avuto origine Castrocaro. La pieve rappresenta il luogo di culto più antico di tutta la vallata dell’Acquacheta, chiesa matrice dell’intero territorio. Le origini si fanno risalire al VI secolo ma studi evidenziano che nei secoli successivi, la Pieve avrebbe avuto forme architettoniche romane, prima di essere in parte demolita e trasformata in civile abitazione; riconsacrata e riaperta al culto in tempi recenti, è tornata a essere luogo di aggregazione per la comunità cristiana ma anche per gli appassionati di arte, musica, storia.

Alle 16.30 visita curata da Chiara Canali, guida turistica della regione Emilia- Romagna. Un’ora più tardi avrà luogo il concerto del pianista e polistrumentista Andrea Missiroli, affiancato dalla violinista Agnieszka Walocha e al violoncellista Riccardo Bacchi. La partecipazione costa 5 euro (gratis per gli under 12). I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria entro oggi (whatsapp 350.5193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel).

Francesca Miccoli