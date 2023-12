Visite guidate a Capodanno e all’Epifania

Nei pomeriggi di Capodanno e dell’Epifania, il Palazzo pretorio di Terra del Sole ospiterà due visite guidate tematiche condotte da Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione. Itinerari all’interno del Museo dell’uomo e dell’ambiente alla scoperta e riscoperta degli usi e costumi della Romagna di una volta, di antiche credenze, di riti e tradizioni, tra il sacro e il magico, lungo tutto il ciclo dell’anno (e specialmente in relazione al periodo che va da Natale all’Epifania), e nel suggestivo contesto della Rassegna dei presepi.

Partendo dall’aia, la guida farà percorrere ai visitatori un viaggio indietro nel tempo, dentro la casa del contadino romagnolo di più un secolo fa, passando davanti al grande camino, alla tavola apparecchiata, alla madia in alberaccio tarlato, al cassone delle granaglie, al lavabo in pietra, al letto in ferro battuto ‘imbottito’ con foglie di granturco e riscaldato con ‘il prete e la suora’, entrando poi nella stalla e scendendo nella cantina. Il percorso nella vita delle campagne romagnole di un tempo si concluderà davanti alla mangiatoia in cui è deposto il Bambin Gesù, tra il bue e l’asinello, con uno speciale focus sulla storia e la simbologia del presepe.

Il ritrovo è fissato per le 16.30 sotto il loggiato del Palazzo affacciato su piazza d’Armi. La durata della visita è di circa 2 ore; prenotazione obbligatoria almeno due giorni prima della data prescelta, com messaggio su whatsapp al 349.8087330. Al termine si potrà sostare al fuoco di Natale allestito in piazza.

Francesca Miccoli