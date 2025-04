Visite guidate alle tombe dei principali esponenti del Risorgimento

Domani, con ritrovo alle 10 all’ingresso del Cimitero Monumentale, via Ravegnana 235, Alvaro Lucchi e Gabriele Zelli condurranno due visite guidate alle tombe dei principali esponenti forlivesi del Risorgimento. Sarà anche l’occasione per presentare nuovamente la ’Guida raccontata al Cimitero Monumentale di Forlì’ di Lucchi con prefazione di Zelli (che potrà essere acquistata a 10 euro). Non è necessario prenotare. Per info: alvaro.lucchi36@gmail.com; tel. 347.3806288; gabriele.zelli@gmail.com; 349.3737026.