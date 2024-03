Visite guidate e laboratori per i bambini al Palazzo pretorio

Proseguono le visite domenicali al Palazzo pretorio di Terra del Sole. Per tutto il mese nel ‘dì di festa’ sono in programma anche laboratori per bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Quattro appuntamenti dedicati ai giochi con colori, da utilizzare attraverso differenti tecniche artistiche e artigianali. Si parte domenica 3 alle 16 con ‘decorazioni pasquali - il mosaico’. Il 10 marzo si realizzeranno vetrate colorate mentre una settimana più tardi toccherà a festoni e ghirlande. Chiusura il giorno 24 con ‘scopriamo la tessitura - un antico mestiere’, per riscoprire il piacere di intrecciare fili colorati per ottenere manufatti artigianali personalizzati. Il costo di partecipazione a ogni laboratorio è di 5 euro a bambino, prenotazione obbligatoria al 349.9766518 (via whatsapp o sms) entro le ore 12 del giorno precedente. Tutti gli incontri, della durata di un’ora, avranno inizio alle ore 16. I laboratori sono promossi dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in collaborazione con Formula Servizi e Pro loco di Terra del Sole. Le visite guidate al Palazzo pretorio saranno invece proposte al mattino alle 10.30, nelle giornate del 3 e 24 marzo, o nel pomeriggio, alle 16, nelle giornate del 10, 17 e 30 marzo.

f. m.