Al via da oggi, alla mostra su Eve Arnold, le visite guidate per adulti e bambini, al Museo San Domenico.

Si tratta di iniziative volte ad approfondire la figura di questa grande fotografa con l’obiettivo di offrire al pubblico, sia degli adulti sia dei bambini, un’esperienza unica e coinvolgente.

Si tratta di "visite guidate ad aggregazione libera", ossia senza prenotazione, con partenza alle 16.20 ed al costo aggiuntivo di 5 euro, oltre al prezzo biglietto di ingresso. Le visite guidate proseguiranno ogni giovedì fino al 4 gennaio.

Per i più piccoli si è pensato a speciali visite guidate in forma di gioco. L’esperienza è dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati al massimo da due adulti, per un totale di 25 partecipanti complessivi. Il costo è di 5 euro oltre al biglietto di ingresso, ma qui la prenotazione obbligatoria un euro a persona. Per informazioni inviare una mail a prenotazioni@mostrefotograficheforli.it.