Visite notturne al castello tra storia, lupi e streghe

A Castrocaro torna ‘Tenebrosa fortezza’, rassegna di tre visite guidate notturne al buio alla scoperta del millenario maniero sulla rupe e del Battistero di San Giovanni alle Murate, per l’occasione straordinariamente aperti solo per i partecipanti alle visite. Viaggi nel tempo curati da Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Pro loco di Castrocaro, nelle serate di dopodomani, di venerdì 4 e 11 ottobre. L’opportunità di addentrarsi nelle "imponenti cavità scavate nella roccia", ascoltare il racconto della storia della Valle del Montone o dell’Acquacheta, cantata e percorsa da Dante e dominata dal maestoso e inquietante maniero".

E ancora vivere la millenaria fortezza attraversandone le epoche, nel ricco museo al suo interno. Prima di uscire a "riveder le stelle nella suggestiva Corte, che ospita la chiesina di Santa Barbara, l’ulivo secolare, il pozzo e le antichissime grotte per poi salire in cima alla torre delle secrete e dei tormenti, da cui è possibile ammirare uno spettacolare panorama". In compagnia delle tenebre si ascolteranno "storie di sangue e spionaggio, leggende di streghe e fantasmi, cronache di lupi e sventure". Poi un’autentica chicca con la visita al Battistero di San Giovanni alle Murate, un vero e proprio gioiello, racchiuso nella Murata e custodito dalle Porte Postierla e San Giovanni. Per tutta la serata sarà aperta l’enoteca.

Il ritrovo è fissato alle 20.30, la durata della visita è di 2 ore. Ogni partecipante dovrà portare una torcia a mano (non quella del cellulare) e indossare scarpe da ginnastica. La tariffa della visita è di 15 euro per gli adulti, 10 per gli studenti delle scuole superiori. Cifra a cui va aggiunta quella del biglietto di ingresso: 8 euro per gli over 19, 7 per gli over 65. Prenotazione obbligatoria via Whatsapp scritto al 349.8087330 entro due giorni prima della data prescelta. La visita, a numero chiuso, si effettuerà solo al raggiungimento di un quorum minimo necessario di prenotazioni.

