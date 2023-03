Vita da esploratori urbani In Loco indaga città e natura

Riparte l’iniziativa ‘Sabato al Centro Visite’ domani, presso l’ex deposito delle corriere, oggi Exatr, con le aperture del centro visite di ‘In Loco, il Museo Diffuso dell’Abbandono’. Novità di quest’anno: durante le aperture saranno organizzate iniziative collegate al museo come passeggiate, esplorazioni, giochi urbani e incontri.

"Il centro visite diventerà così – spiega Francesco Tortori, presidente di Spazi Indecisi, l’associazione promotrice del progetto – il punto di partenza ideale per intraprendere un viaggio alla scoperta del museo diffuso e dei luoghi in abbandono del territorio, ma anche per guardare con occhi nuovi la città di Forlì".

Si parte subito, domani, con la passeggiata Manicula: una camminata, una ricerca e una raccolta di esercizi di ascolto attivo e di osservazione a cura di Enrico Malatesta e Chiara Pavolucci per indagare i fenomeni acustici e visivi nel centro storico di Forlì. Una caccia al tesoro che invita a indagare la relazione tra suono e spazio attraverso l’utilizzo del proprio corpo e ad osservare i fenomeni visivi collegati al movimento della luce e la sua interazione con le superfici della città. Gli appuntamenti proseguiranno nei mesi successivi, fino a giugno, per poi ripartire da settembre, in compagnia di storici, associazioni ambientaliste e culturali con passeggiate alla scoperta del passato industriale di Forlì, esplorazioni urbane alla ricerca del verde spontaneo che nasce in città, pedalate in direzione dell’ex acquedotto Spinadello, esperimenti urbani di deriva psicogeografica, incontri e tanto altro. "In Loco – continua Tortori – così fa un altro passo per diventare un luogo di riflessione e ricerca sul paesaggio urbano ai margini, raccontando attraverso il centro visite e gli approfondimenti storici, memorabilia e riproduzioni 3D, un territorio composito dal punto di vista geografico con mare, colline, pianura, appennino e città, segnato dalla storia, caratterizzato da dinamismo industriale e artistico-culturale, che però non dimentica la sua cultura popolare".

Terminata la visita al Centro e all’ex deposito delle Corriere, i viaggiatori ed esploratori urbani, sono invitati a scoprire in autonomia, accompagnati dall’App gratuita, il museo diffuso dell’abbandono che, partendo da Forlì, abbraccia e racconta la Romagna attraverso 7 itinerari tematici di viaggio che collegano gli oltre 60 luoghi in abbandono del museo: dai luoghi di lavoro del ‘900, ai luoghi del divertimento estivo romagnolo, dalle colonie razionaliste della Riviera agli edifici istituzionali dell’entroterra. Per informazioni: 375.7150258 o [email protected]

Matteo Bondi