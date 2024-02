Viticoltori da tutta Italia ‘custodi del territorio’

Trenta vignaioli indipendenti provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento in Romagna per partecipare al corso di aggiornamento ‘Progettare una nuova viticoltura’. Tre giorni di lezioni teoriche e pratiche, organizzate su richiesta degli stessi viticoltori, desiderosi di imparare una nuova manutenzione dei territori, in linea con il cambiamento climatico, e ogni pratica utile alla prevenzione del dissesto geologico. Un’esigenza avvertita in maniera pressante dopo l’alluvione che lo scorso maggio ha messo in ginocchio ben 10 delle 26 aziende socie della Fivi (Federazione italiana vignaioli indipendenti) Romagna. A provocare ingenti danni gli smottamenti delle rive che hanno bloccato l’accesso ai vigneti, impedendo la gestione agronomica in un’annata già fortemente colpita dalla peronospora, quindi la perdita di parte dei vigneti e degli impianti e, per taluni, persino della casa.

Un dramma che ha precluso le visite e condizionato negativamente le vendite. "L’alluvione ci ha messi davanti a un interrogativo: come riprendere il contatto con il nostro territorio? – spiega la delegata Fivi romagnola Elisa Mazzavillani –. Serve una consapevolezza d’insieme gestita collettivamente e non improvvisata con misure emergenziali ed è proprio su questo che verte la campagna Fivi per i ‘Custodi del territorio’. Ma volevamo anche mettere in campo prima possibile qualcosa di più pratico per partire da noi, dal contatto con la nostra terra, senza la presunzione di conoscere e sapere già tutto".

Oggi infatti appare indispensabile guardare la terra con "occhio più allenato e formato da persone che sanno come leggere il terreno e quelle avvisaglie che noi col tempo non abbiamo più avuto modo di sperimentare, che magari i nostri nonni già praticavano nella manutenzione ordinaria, ma di cui noi forse abbiamo perso l’abitudine".

Le lezioni si sono svolte lunedì all’azienda Marta Valpiani, nella frazione castrocarese di Bagnolo, mentre ieri i partecipanti si sono trasferiti nella sede Iat di Bertinoro e nelle aziende del territorio per gli altri due giorni di corso. Lezioni "allargate dalla dimensione geografica limitata che ha toccato il cataclisma al resto del Paese", conclude Mazzavillani. I viticoltori, provenienti non solo dal territorio regionale ma anche da Veneto, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Basilicata, sono tornati sui banchi al mattino per assistere alle lezioni tenute dai docenti Stefano Lorenzi, arboricoltore, Lorenzo Costa, esperto di permacultura, e Martina Broggio, agronoma ed esperta di fertilità dei suoli. E nel pomeriggio tutti in vigna per l’attività pratica e l’osservazione diretta dei terreni.

La campagna ‘Custodi del territorio’ (sottoscrivibile sulla piattaforma change.org) mira a far sì che la figura dell’agricoltore custode dell’ambiente, recentemente istituita attraverso una legge nazionale, non rimanga solo un’enunciazione formale ma possa realizzarsi concretamente.

Francesca Miccoli