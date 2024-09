’Vitignanostock’ conquista. Un ritorno a casa trionfale

È stata un successo oltre le attese l’edizione numero 15 di Vitignanostock, festival della musica emergente svoltosi il 30 e il 31 agosto, organizzato dall’associazione Socialbeat in collaborazione con Parallelo44 aps al Parco delle Fonti di Meldola. "Una partecipazione straordinaria non scontata in quanto abbiamo scelto di cambiare il luogo del festival ritornando alle origini – commentano gli organizzatori – e perché siamo riusciti ad attrarre in città tantissimi giovani e famiglie da tutta la regione e non solo dando grande visibilità alle band emergenti e ai nuovi talenti che si sono esibiti accanto a grandi artisti e dj affermati a livello nazionale, alternandosi sul palco durante le due giornate di musica e spettacoli. Una delle novità di quest’anno è stata l’attenzione rivolta anche ai più piccoli attraverso l’integrazione dei buskers che con i loro spettacoli d’arte di strada hanno lasciato incantati e stupiti grandi e piccini".

Non è mancata l’attenzione del Festival ai temi dell’inclusività e del volontariato grazie al coinvolgimento di importanti realtà del territorio come CavaRei cooperativa sociale, presente con il banchetto informativo dedicato al nuovo progetto di rigenerazione urbana Wel.Co.Me., Avis Meldola e Avis Forlì impegnate nella sensibilizzazione e promozione della donazione di sangue e plasma, l’Unità di Strada Info.Pusher di Ausl Romagna con una postazione dedicata alla prevenzione e riduzione dei rischi derivanti dalle dipendenze patologiche che ha anche offerto la possibilità al pubblico di sottoporsi gratuitamente all’alcol-test e la Protezione Civile di Meldola che ha contribuito alla corretta gestione dell’afflusso di tante persone alla festa.

"Ho ringraziato tutti quelli che hanno lavorano instancabilmente per questo straordinario evento – ha detto il sindaco Roberto Cavallucci, presente sul palco del festival – che ha permesso di avere nella nostra città tantissimi giovani uniti dal linguaggio universale della musica. Un immenso grazie a tutti i volontari ed a quelli che hanno reso possibile, dopo un lungo viaggio, il ritorno a Meldola di Vitignanostock Music Festival". L’atmosfera giusta l’hanno poi creata artisti come Etta, i Punkreas, i Celeb Car Crash, Guidi&Quanu, Tizio, Pillo, Circus Vitae e gli scatenati Dj Toky, Piccio, Paggio.

Oscar Bandini