’Vitignanostock’ da record: al parco urbano 6mila spettatori

La 14ª edizione di Vitignanostock che si è svolta fra l’1 e il 3 settembre al Parco Urbano di Forlì, ha fatto il record di presenze: 6000 spettatori. Molti di questi venivano anche da altre province dell’Emilia-Romagna, o addirittura da altre regioni, come Toscana, Umbria e Veneto. Il festival 2023 è stato pensato ancora più in grande rispetto agli anni passati, con tre giornate anziché due, ma la musica è sempre stata al centro, per 18 ore totali di concerti. Ogni serata si concentrava su un genere musicale diverso. Il palco ha ospitato anche tanti eventi collaterali: da Giordano Sangiorgi del Mei Etichette Indipendenti a Radio Fly web. Tra i momenti più emozionanti l’esibizione della Tam Tangram Band, gruppo di venti ragazzi con disabilità nato da un laboratorio di musicoterapia, che ha cantato ’Romagna Capitale’ per ricordare la forza della Romagna colpita dall’alluvione.

Alessandro Mambelli