Vito Botticella: "Ho deciso di correre mentre spalavo fango. Istituzioni assenti"

di Matteo Bondi

Vito Botticella, candidato sindaco per il Partito Comunista Italiano, come è nata la sua candidatura?

"Durante l’alluvione. Sono stato a spalare il fango per giorni insieme a tantissime altre persone. Abbiamo vissuto uno slancio enorme di partecipazione delle persone, insieme a un intervento pubblico pressoché inesistente per giorni e giorni. Mi son detto che era necessario cambiare qualcosa, era necessario mettersi in gioco".

Il Pci ha detto che dopo 40 anni serve un nuovo sindaco comunista per gestire bene la città. Quali le opere che avete in mente?

"Tre priorità fondamentali. La prima è la messa in sicurezza del territorio, un’altra alluvione non ce la possiamo proprio permettere. Il Comune in questo campo non può fare molto, ma può certamente spingere affinché arrivino i risarcimenti, che i cittadini stanno ancora aspettando, e può anche sorvegliare e sollecitare affinché la messa in sicurezza del territorio sia rapida ed efficace".

Le altre due priorità?

"Il sistema fognario è obsoleto, va rivisto completamente e realizzato con lungimiranza, prevedendo le necessità del futuro. Un sistema fognario efficiente serve anche a limitare gli effetti delle bombe d’acqua. Il terzo punto è il lavoro. Esiste una carenza di manodopera, il Comune deve creare uno sportello per fare incontrare domanda e offerta, è evidente che l’ufficio di collocamento è inadeguato. Poi un’altra cosa".

Quale?

"Non spenderemo un euro in luminarie. Ci si troverà in piazza in altra maniera, ma i soldi delle luminarie li spenderemo diversamente".

Fra le grandi intuizioni dei sindaci del passato ci fu la giga di Ridracoli: Zattini ha proposto un secondo invaso, cosa ne pensate?

"Si tratta di valutare quanto e come serve, ma non è una delle priorità".

Anche al Campus si sta tenendo la cosiddetta ‘Acampada’: qual è la vostra posizione a riguardo?

"Noi siamo da sempre a fianco delle manifestazioni contro il genocidio in Palestina. Ci opponiamo fermamente alle politiche guerrafondaie del Governo".

Per quale motivo non avete trovato un accordo con il centrosinistra di Rinaldini?

"Il centrosinistra ha una visione troppo centrista, noi ci poniamo in maniera forte a sinistra".

A parte la conferenza di presentazione non abbiamo visto altri eventi: come state facendo campagna elettorale?

"Non abbiamo fondi, giusto quanto raccolto da piccole donazioni per poter stampare i volantini. Partecipiamo agli eventi organizzati e parliamo con le persone".

Siete stati fortemente critici nei confronti della donazione del M5S alla parrocchia dei Romiti per la ricostruzione di un campetto per i giovani: perché?

"Un padre di famiglia se ha due figli, di chi si occupa, di quello realizzato che una casa ce l’ha già, o di quello in difficoltà che non ha ancora una sistemazione? È sempre una questione di priorità, per noi ce ne erano delle altre da dover tenere in considerazione".

Che definizione date di famiglia?

"La famiglia è quella del matrimonio, civile o religioso poco importa".

Fratelli d’Italia e il Popolo della Famiglia stanno proponendo di riattivare il ‘Protocollo Forlì’ nei consultori in merito all’interruzione di gravidanza. Qual è la vostra posizione?

"Si tratta di un tema complesso dove è difficile fare generalizzazioni morali o religiose. La valutazione finale rimane in capo alla donna rispetto alle decisioni che possono portare all’aborto. Io, personalmente, sono contrario all’aborto per motivi economici o familiari, che la società deve trovare il modo di affrontare, in questo caso bisognerebbe riuscire a trovare un supporto dalle amministrazioni pubbliche".

In un’altra intervista lei ha sostenuto che prima del parco urbano devono essere sistemati i giardini di casa. Il Pci preferisce la proprietà privata a un parco pubblico? Può spiegare?

"È un’estrapolazione. Intendo che prima bisogna affrontare il disagio riguardo la casa di quanti sono stati colpiti dall’alluvione: questa è una priorità, anche rispetto alla sistemazione del parco urbano, nonostante sia molto importante".

Che obiettivo percentuale vi date alle amministrative?

"Non ce lo diamo, l’importante è dare un’alternativa concreta e priva di compromessi ai cittadini".

In caso di ballottaggio darete indicazioni di voto?

"Non credo, l’importante è che le persone vadano comunque, anche per il ballottaggio, a esercitare il proprio diritto al voto".