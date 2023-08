’Vittime del fango’ Il Comitato protesta "Oltre 30 giorni di silenzio Siamo molto delusi"

di Sofia Nardi

Erano 17 le domande che il ‘Comitato vittime del fango’ aveva girato al Comune di Forlì lo scorso 5 luglio. In alcune si chiedevano chiarimenti circa la gestione dell’emergenza alluvionale, in altre sulle modalità di evacuazione, poi ancora sullo stato dei fiumi e sui progetti futuri per prevenire disastri analoghi. Ora, a distanza di 30 giorni, il comitato è tornato a farsi sentire, questa volta con un sollecito: "nessuna risposta è ancora pervenuta e non è stata data risposta alla successiva mail che conteneva alcune proposte, rimaste anch’esse senza risposta. Siamo consapevoli che le domande siano scomode, complesse e riguardanti altre istituzioni ed enti, ma l’atteggiamento omissivo ci lascia interdetti e senza parole".

Così comincia la lunga lettera inviata dai membri del comitato all’amministrazione, e prosegue: "La nostra delusione deriva dal fatto che pensiamo che gli enti competenti abbiano di fronte a sé due opzioni: prendersi carico delle richieste dei cittadini o fare scarica barile. Siccome la scelta pare essere orientata su questo atteggiamento che finge che tutto sia andato bene e che tutti gli enti preposti abbiano operato al meglio, così come che gli allarmi e i soccorsi abbiano perfettamente funzionato, siamo a interpellare ancora il sindaco e la giunta affinché ci venga data una risposta".

I membri del comitato, nella loro richiesta, fanno un appello anche ad altre istituzioni: "il prefetto, il Consorzio di Bonifica della Romagna, la Provincia, la Regione e il commissario Figliuolo", affinché "sia data risposta alle 17 domande, nel rispetto delle persone morte, dei cittadini e delle imprese ancora in attesa di qualunque tipo di ristoro, se non quello dei 5mila euro predisposti dalla Regione".

Nella nota a firma della presidente del comitato, Alessandra Bucchi, si legge ancora: "Ora ci aspettiamo prontamente la messa in campo delle risorse che servono per darci una prospettiva di ritorno nelle nostre case e soprattutto per tornarci in maniera sicura. Servono soldi per ricostruire, ma anche opere pubbliche che ci consentano di vivere senza l’incubo dell’acqua. L’autunno è dietro l’angolo con il suo carico di piogge e al di là dei numeri incerti dati dal Comune sul totale delle persone danneggiate, abbiamo paura. Speriamo che il commissario Figliuolo voglia mettere le mani su ciò che davvero serve, al più presto".

La missiva si conclude rinnovando un invito che era stato rivolto all’amministrazione anche nel corso della manifestazione in piazza che si è tenuta il 2 agosto: "invitiamo nuovamente l’amministrazione alla costituzione immediata di un tavolo permanente sulla gestione dell’alluvione coinvolgendoci direttamente in rappresentanza delle vittime dell’alluvione".