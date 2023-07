‘Vittime del Fango’, le proposte "Mappa dei bisogni e portavoce"

Sei punti, molto concreti e pertinenti. Sono le richieste che il Comitato delle Vittime del Fango del quartiere Romiti rivolge al Comune, tramite una lettera aperta indirizzata al sindaco Gian Luca Zattini, all’amministrazione comunale e ai presidenti delle commissioni consiliari. Si tratta, come già chiarito in premessa, di ’proposte immediate’. Torna dunque a farsi vivo il gruppo nato in uno dei quartieri più colpiti della città, dopo che tre giorni fa ha stilato una lista con 17 domande rivolto al Comune. Ora, pone alcune richieste pratiche, "in attesa delle risposte da parte dell’amministrazione".

La prima è che sia fatta una mappa dei bisogni dei cittadini: "Richieste rimozione fango, svuotamento cantine, generi alimentari, scaffalature, mobilio e elettrodomestici, per tornare ad una condizione di vita sufficiente". Si ricorda che imprese, cooperative, associazioni e cittadini "hanno dato o avrebbero beni da dare agli alluvionati, servono criteri snelli per consegnarli a chi ha bisogno".

La seconda richiesta è che il Comune di Forlì indichi un portavoce unico o un ufficio specifico preposto, a cui far giungere le istanze, le proposte, "le paure e le richieste di informazioni e di interventi che chiedono i cittadini". Questo anche al fine di stabilire un canale diretto sull’aggiornamento dei lavori.

A questo proposito il Comitato (presidente Luca Bartoletti, vice Novella Castori, portavoce Michele Fiumi) spiega che occorrono "interventi più puntuali per raccogliere il fango presso i civici svuotati, perché oggi i tempi di raccolta sono troppo lunghi (una volta alla settimana) e rallentano la velocità degli interventi effettuati e ancora da effettuare. Servono inoltre azioni di mitigazione delle polveri presenti nell’aria del quartiere, generate dai cantieri attivi ed il

passaggio dei mezzi pesanti, rendono l’aria irrespirabile, sarebbe sufficiente bagnare le strade e lavarle a cadenza regolare".

La terza questione guarda al prossimo futuro: si chiede infatti un "piano di Protezione civile corredato di un nuovo piano di evacuazione in caso si ripresentasse una emergenza: le bombe d’acqua e l’autunno sono alle porte, e quanto è successo ha dimostrato che qualcosa nel vecchio piano di Protezione civile non ha funzionato".

Il comitato suggerisce inoltre – quarta istanza – di prevedere "punti di distribuzione dei generi di prima necessità direttamente nei quartieri, per essere vicini ai bisogni delle persone". Concentrare tutto al Palafiera, "non ha aiutato gli alluvionati, specialmente quelli rimasti senza macchina".

Il quinto aspetto riguarda le associazioni e i volontari. Hanno bisogno di "centri di coordinamento, di risorse e mezzi per operare, raccordandosi con i servizi che il Comune ha organizzato per gli alluvionati", si sottolinea nel documento, che ricorda come "l’emergenza non sia finita".

Infine si invita l’amministrazione comunale "a proclamare una giornata di memoria e di lutto per i nostri tre cittadini vittime dell’alluvione".