‘Vittime del Fango’:: "Tetto Isee da noi non proposto, ma condivisibile"

Interviene anche il Comitato Unitario Vittime del Fango Forlì in merito alle polemiche scaturite dalla pubblicazione del bando e della relativa modulistica per il contributo che le famiglie alluvionate possono richiedere al Comune, finanziato dalle donazioni. Il Comitato tiene a precisare che nell’incontro avuto con la giunta, svoltosi separatamente rispetto a quello tra la stessa giunta e i sindacati, si era discusso "tenendo conto dei parametri emersi in sede di commissione consiliare. In linea con quanto deliberato, appunto, dalla commissione consiliare all’unanimità, la proposta presentata dal Comitato concedeva a tutti gli alluvionati la possibilità di partecipare, nessun alluvionato escluso, differenziando il contributo in base ai danni subiti e al livello Isee".

Il riferimento è al tetto di 25.000 euro di Isee, presente ora nel bando, sopra a cui non è possibile chiedere il contributo. Precisato questo, lo stesso Comitato ritiene che "la scelta fatta dalla giunta comunale sia condivisibile, anche se da noi non proposta, in quanto si è voluto tutelare i più bisognosi". Se non si fosse stabilito il tetto, il Comitato calcola che sarebbero pervenuti agli alluvionati circa 200 o 300 euro a famiglia, visti i 1.101.000 euro donati divisi per le 3.500 richieste di Contributo di Immediato Sostegno pervenute al Comune.