Vittime del fango unite Nasce un Comitato unico

È nato mercoledì il ’Comitato Unitario Vittime del Fango Forlì’ che raggruppa tutti i cittadini colpiti dall’alluvione dei quartieri: Romiti, San Benedetto, Cava e Villanova. Il consiglio direttivo del neo Comitato è composto da: Alessandra Bucchi presidente, Novella Castori vicepresidente, Valentina Grillandi, Daniela Avvantaggiato e Michele Fiumi. Nella manifestazione del 1° agosto organizzata da ’Forlì Città Aperta’, molti cittadini hanno dato la loro testimonianza al microfono segnalando ancora le paure e le perplessità sulla gestione dei fondi raccolti in questi due mesi.

Una delegazione del Comitato ha poi raggiunto il sindaco Zattini e la Giunta per avanzare alcune proposte per coordinare gli aiuti a chi ha subìto danni dagli eventi di maggio. "Chiediamo al Comune di stare al fianco dei cittadini e pretendere dal Governo ristori immediati e con accessi agevolati" afferma il portavoce Michele Fiumi. La modalità di impiego delle donazioni raccolte sull’iban dell’Amministrazione è un tema caldo, che da giorni infiamma il dibattito cittadino, su questo punto il Comitato chiede: "che ci sia trasparenza attraverso una rendicontazione online con importi e finalità di ogni euro speso. Sarebbe utile anche un contributo diretto del Comune e un’erogazione senza intermediazioni".

La speranza è che ci possa essere un censimento puntuale che rediga delle priorità di intervento "non basta basarsi sulle richieste di Cis e Cas perchè non rendono conto dei reali danni subìti dalle famiglie e non comprendono i danneggiati alle sole pertinenze" spiega Fiumi. Per mantenere alta l’attenzione sulla questione e non abbandonare chi ancora è in difficoltà "occorre che si costituisca un tavolo permanente partecipato dal Comune con la presenza del Comitato, dei rappresentanti dei quartieri, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria".

Durante l’incontro il Sindaco ha poi comunicato che si sta lavorando su un accordo con i gestori delle reti idriche per definire una modalità di ristoro degli extra-consumi di acqua per la pulizia del fango, "una misura che non intaccherebbe le donazioni e andrebbe nella direzione giusta – spiega Fiumi –. La disponibilità mostrata dall’Amministrazione di dare vita a un tavolo di confronto ci fa sperare che il distacco delle istituzioni che abbiamo sentito finora possa essere al più presto colmato, se così non fosse siamo pronti a scendere di nuovo in piazza"