Vittime della strada, targa commemorativa davanti alla Polizia

Domani alle 11 la Prefettura e il Comune di Forlì organizzano lo scoprimento di una targa commemorativa per le vittime della strada, in occasione della Giornata mondiale, accanto a un giovane albero nel piazzale antistante il comando della Polizia Locale in via Punta di Ferro 2.

Ci sarà anche una lezione di eduzione alla sciurezza stradale con spettacolo multimediale alle 9,30 per le scuole superiori di Forlì e un’esposizione di mezzidelle forze di polizia.