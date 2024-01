Vivere senza stomaco. Donati misuratori di glicemia

L’associazione ‘Vivere senza stomaco si può’, grazie al contributo dell’azienda Ceracarta di Alessandro Bandini, ha donato al reparto di Chirurgia e terapie oncologiche dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ una decina di misuratori della glicemia per i pazienti operati per tumore allo stomaco. "La sindrome da svuotamento gastrico colpisce il 25-50% dei pazienti, e circa il 10% sviluppa sintomi clinicamente rilevanti – spiega in una nota Massimo Framarini, chirurgo dell’unità operativa –. Ovvero dolore addominale, nausea, cefalea, già dieci minuti dopo i pasti oppure dopo qualche ora".

Le evidenze scientifiche fanno emergere una correlazione del disturbo con i livelli di zucchero nel sangue: "Senza lo stomaco, questa molecola viene assorbita troppo rapidamente. Questi pazienti non sono dei veri diabetici e non è semplice valutare il loro stato glicemico con un semplice controllo dello zucchero nel sangue capillare. Inoltre, non hanno diritto alla fornitura gratuita del misuratore". Per loro, la glicemia può scendere fino a valori molto bassi e questo può inficiare anche le attività quotidiane. La strumentazione donata può invece registrare dati che potranno, poi, essere interpretati da uno specialista.

"Siamo grati – conclude Framarini – per la donazione ai dipendenti e alla dirigenza di Ceracarta". L’unità operativa di Chirurgia sta concludendo uno studio su questa nuova alterazione in collaborazione con ‘Vivere senza stomaco si può’. "L’associazione fornisce anche un servizio telefonico d’aiuto, 24 ore su 24 (338.8812566), e un forum per supportare i pazienti e i loro caregiver (www.viveresenzastomaco.org)".