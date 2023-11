’Voce di pace in tempo di guerra’. Oggi l’incontro

Oggi alle 16,30 il gruppo di studio di Dottrina Sociale della Chiesa della parrocchia di San Pio X (via Ribolle, 110), propone ’Voce di pace in tempo di guerra’ incontro-testimonianza con don Edoardo Canetta, già missionario in Kazakistan, dove ha insegnato italiano e cultura europea nell’Istituto di Diplomazia della Repubblica, è stato vicario generale per l’Asia centrale, attualmente parroco di San Vincenzo de’ Paoli a Milano dove è docente all’Accademia Ambrosiana. Ingresso libero, al termine saranno raccolte offerte per la Terra Santa. "L’incontro con don Edoardo – afferma don Davide Medri parroco di San Pio X – è una occasione di approfondimento, di riflessione e di speranza, convinti, come siamo, che conoscere la realtà secondo tutta la complessità dei suoi fattori è un passo umile e necessario in direzione della pace, alla quale aspira ogni anima".

Alessandro Rondoni