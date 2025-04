VoceDonna, Thomas Casadei è socio onorario

Il nome di Thomas Casadei va ad arricchire l’albo dei soci onorari di voceDonna, associazione di Castrocaro Terme. In occasione del convegno ‘Donne: femminismo, stereotipi, educazione’, promosso dal sodalizio guidato da Carla Grementieri e andato in scena nella sala consigliare del municipio termale, Casadei ha ricevuto la tessera ‘per la forza, la determinazione e il costante impegno con cui persegue i valori della parità di genere, del femminismo, del pacifismo, per una società inclusiva e senza discriminazioni’.

Quarant’anni, docente di filosofia del diritto e direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità Unimore (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Casadei è intervenuto sul tema ‘Dalla parte delle donne e delle bambine. Elena Gianini Belotti e noi’. Il ricercatore forlimpopolese entra a far parte di una lista di soci onorari che comprende, tra gli altri, il premio Nobel Rita Levi Montalcini, la missionaria Caterina Savini, la compianta campionessa di ciclismo Monica Bandini, la staffetta partigiana Amalia Geminiani.