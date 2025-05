VoceDonna, un libro e un sorriso per gli anziani

Spesso sono gli ultimi, quelli dimenticati. Relegati a un residuo di vita, ancorati a una data di scadenza. Eppure gli anziani sono l’autentico patrimonio dell’umanità, depositari di storia e memoria. Per fortuna qualcuno se ne ricorda. È il caso di Carla Grementieri, ricercatrice, scrittrice, presidente dell’associazione culturale al femminile voceDonna, e di alcune volontarie di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che periodicamente si recano al centro sociale ‘Giovannini Mignani Baccarini’, per tener compagnia ai ragazzi di un tempo attraverso la letteratura. "Da qualche anno il terzo giovedì del mese la nostra associazione offre una mattinata di letture agli ospiti della casa di riposo" spiega Grementieri, nota anche per aver ‘cresciuto’ generazioni di studenti come insegnante di materie scientifiche all’istituto comprensivo. Con lei anche Manuela, responsabile della biblioteca comunale, e altre volontarie come Marzia e Stefania.

"Gli incontri prendono spunto dalla lettura di un brano, di un racconto, di una poesia, scelti ad hoc a seconda della stagione o dell’attualità". Alla lettura seguono "animate conversazioni con gli ospiti", su temi quali "ricordi dell’infanzia, feste, stagioni", occasioni per parlare di sé e di tutt’altro. "Intoniamo anche alcune canzoni d’epoca e ritornelli; cantando tutti assieme si crea un’atmosfera di bei ricordi e qualche volta ci scappa pure un giro di valzer". Con una chiusura suggestiva: un mini laboratorio di scrittura durante il quale chi se la sente elabora una frase poetica o altro sull’argomento trattato.

Naturale, nell’incontro della settimana santa, parlare della Pasqua, mentre a marzo si era celebrata la primavera. "È un’esperienza bellissima e straordinaria, a contatto con persone anziane che infondono tanta gioia a chi ascolta le loro storie e i ricordi poetici imparati a memoria a scuola ottanta o addirittura novanta anni fa – aggiunge la leader di voceDonna –. È sempre un’emozione vedere i loro sorrisi e cogliere lo stupore nell’ascolto di racconti di ricordi intrisi di tradizioni e di cultura, spesso contadina". E nel momento del congedo strette di mano, date ‘con energia’ prima di un arrivederci, già in proiezione del prossimo appuntamento. Le ultime poesie collettive recano la firma di Angelo, Carla, Fiorella, Maria, Mafalda, Rosa e Amalia, la novantanovenne staffetta partigiana, già al centro di libri e autrice di numerosissime testimonianze nelle scuole (persino on line nel periodo Covid). A poche settimane dal bel traguardo del secolo di vita, in calendario a luglio, Amalia ha affidato ai versi un pensiero che è espressione della sua straordinaria filosofia: "A 99 anni sono contenta e voglio dormire poco perché non voglio perdermi la vita".

