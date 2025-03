VoceDonna: video-documento e letture di poesie e racconti

Torna domenica alle 15,30 nel castello del governatore di Terra del Sole ‘Incontro 8 marzo: Sguardi&Poesia’, 22ª edizione dell’evento organizzato dall’associazione VoceDonna. Teatro della manifestazione sarà il maniero di Porta Romana, sede della scuola di musica Rossini, che collabora alla realizzazione del tradizionale appuntamento.

Il programma prevede la proiezione del video-documento ‘Sguardi di Donna’, realizzato nel 1998 con le immagini di donne ritratte dall’autrice Carla Grementieri, presidente di VoceDonna, durante i suoi viaggi compiuti dal 1990 in Paesi come Yemen, Iran, Marocco, Guatemala, Messico, Tibet, India, Ladakh, Mongolia, Maldive, Etiopia.

Seguiranno letture di poesie e racconti dedicati alle donne da parte del gruppo ’voceDonnainPoesia’ costituito da Emanuela Babbini, Daniela Cortesi, Carla Grementieri, Loretta Olivucci, Rita Metri, Lorella Rosati e dal Collettivo Battito di Forlì con Marialaura Fabbri e Miriana Barberini.

Chiusura in dolcezza con la torta mimosa offerta come sempre da Gran Caffè’900 di Castrocaro e un brindisi offerto dall’Associazione voceDonna in occasione del ventiduesimo compleanno. L’ingresso è a offerta libera pro Caritas di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

"VoceDonna, fondata l’8 marzo 2003 a Castrocaro Terme e Terra del Sole è un’associazione di puro volontariato, femminista, laica, antifascista, ecologista, antiomofoba, antirazzista, pacifista e solidale che vuol dare voce sopratutto alle donne", spiega Grementieri.