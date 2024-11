Voci al femminile con ‘L’Abbejazzario’

Giunge alla quinta edizione la rassegna ‘L’Abbejazzario’ promossa dall’associazione ‘Dai de Jazz’ col patrocinio e il contributo del Comune di Forlimpopoli, della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura. Il file rouge che collega le quattro lezioni-concerto è ‘La voce, il canto’ con una declinazione tutta la femminile, infatti le voci saranno tutte di artiste. Anche la prima formazione che si esibirà, lunedì 9 dicembre alle 21 al Verdi, sarà completamente al femminile con l’Indaco special 4et che proporrà ‘D’amore e d’orgoglio’ dedicato a Billie Holiday e Nina Simone. Il gruppo composto da Silvia Donati, voce, Francesca Bertazzo Hart, chitarra e voce, Camilla Missio, contrabbasso, Diana Paiva Cruz, batteria, a cui si aggiungerà Alberto Antolini come narratore. Le quattro musiciste affrontano il percorso di due grandi artiste, forti e sensibili, che hanno segnato la storia della musica con il loro canto: Holiday, più legata all’universo del jazz e a una generazione che ha creato una svolta nella musica moderna/contemporanea; Simone, grande interprete del mondo blues e soul, ma anche del gospel. Silvia Donati, la cui carriera è caratterizzata da un’intensa passione per la musica nera, dagli inizi funky e rhythm & blues fino al jazz, con la sua voce intensa ed espressiva veleggerà sui colori degli arrangiamenti del quartetto per creare una dimensione originale e per certi aspetti inattesa dei brani. La complessità orchestrale del gruppo si fonda sul talento armonico e solistico della chitarra di Francesca Bertazzo Hart, sulla cavata forte ed espressiva del contrabbasso di Camilla Missio, e sulla ricca poliritmia della batteria di Diana Paiva Cruz: un ensemble di spiccata qualità artistico creativa. "E’ un grande piacere poter presentare questa quinta edizione – ha spiegato la sindaca Milena Garavini,–, che vuole sempre più avvicinare le persone alla conoscenza del jazz". Rimarcando poi la forlimpopolesità dell’associazione che organizza la rassegna.

L’Abbejazzario prosegue poi il 27 gennaio, sempre al Verdi, con ‘Antonio Brasileiro - vita e musica di Antonio Carlos Jobin’ portato in scena dall’Emiliano Pintori Trio ft. Cristina Renzetti, ensemble composto da Emiliano Pintori, piano, narratore, Stefano Senni, contrabbasso, Alessandro Paternesi, batteria, Cristina Renzetti, voce. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim è uno degli ‘inventori’ della bossa nova. Lunedì 17 febbraio sarà la volta del Lara Ferrari Trio a portare sul palco ‘Jazz&Soul: Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Amy Winehouse’. Si chiude il 24 marzo con ‘Demetrio Stratos: dai Ribelli a John Cage’, concerto firmato da Claudia Tellini e Patrizio Fariselli.

L’ingresso ai concerti è gratuito per tutti i giovani under 18, mentre costa 10 euro per gli altri. C’è la possibilità di abbonarsi a tutti e quattro gli spettacoli a 35 euro. Per informazioni e prenotazioni: 340.5395208.

Matteo Bondi