Oggi alle 20.30 si terrà al Centro per la Pace Annalena Tonelli di

via Andrelini 59, l’incontro ’Voci di Donne Palestinesi’, organizzato dall’Associazione

Women di Forlì in collaborazione con l’associazione Orlando di Bologna e Il Centro per la Pace Annalena Tonelli. Nell’incontro interverranno, in collegamento online dalla Cisgiordania, le

rappresentanti di tre associazioni femminili e femministe palestinesi per raccontare il loro

impegno e testimoniare quanto accade in queste ore. Modera la Presidente dell’associazione

Women, Raffaella Baccolini. L’associazione Women, l’associazione Orlando e il Centro per la Pace intendono "portare alla comunità forlivese un’informazione equa e inclusiva, consapevoli che ogni lotta è una lotta

intersezionale: donne libere, per una Palestina libera".