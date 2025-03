Voci e suoni di pace in ricordo di Loris Venturi

La Croce Verde Bidente organizza domani alle 20,30 al Teatro Dragoni di Meldola ‘Viaggio nel tempo... sullo stesso piano. Voci e suoni di pace a primavera in ricordo di Loris Venturi’. Venturi fu sindaco dal 2004 al 2009. Diverse le sue missioni umanitarie verso i territori e le popolazioni in difficoltà. La serata, in collaborazione con Cosascuola Music Academy, vedrà salire sul palco gli allievi con il cantante e docente Gabriele Graziani, il pianista Gabriele Bertozzi e l’art director Luca Medri. Tra gli ospiti ‘Coro Forte’ di Donji Vakuf diretto da Aida Ceric, il Coro di Meldola e il Coro Città di Forlì diretti dal maestro Omar Brui e il cantautore Martino Chieffo. Presenta la serata l’attrice Francesca Fantini. Ingresso offerta libera. Il ricavato sarà utilizzato a sostegno delle iniziative umanitarie e sociali del comitato organizzatore.