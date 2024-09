Voci Nuove, 16 milioni di contatti sul web

All’indomani della finalissima della 66ª edizione del Festival Voci e Volti Nuovi di Castrocaro si respira un’atmosfera carica di entusiasmo tra gli addetti ai lavori e negli uffici municipali di viale Marconi 81. È soddisfatto il sindaco Francesco Billi, che lo scorso anno ha stretto un patto di alleanza con il patron Carlo Avarello per rilanciare la kermesse e restituirle la visibilità che merita entro tre anni.

"Il progetto di rinnovamento prosegue con l’obiettivo primario di garantire un’opportunità credibile e attuale a tanti giovani talenti della musica italiana – le parole pronunciate dal primo cittadino a sipario chiuso –. La qualità artistica dei partecipanti e dei finalisti, riconosciuta a livello unanime dagli addetti ai lavori, ci incoraggia verso una crescita promettente dell’evento e sta avvicinando importanti realtà". Tra queste Radio Kiss Kiss, partner dell’evento, una delle cinque radio più ascoltate del Bel Paese, con un circuito multicanale di proprietà che comprende radio, web radio tematiche, app, tv, social: due conduttori dell’emittente sabato sera hanno fatto parte della giuria tecnica, una delle novità di quest’anno, e al vincitore Klem sarà garantita una passerella radiofonica. La conferma che il processo di svecchiamento passa attraverso il mondo del digital, dei social e del web. In tale prospettiva va inteso anche il sodalizio costruito con l’altro partner del Festival ovvero Webboh, media di riferimento della Generazione Zeta, con una fanbase che tra TikTok, Instagram, Youtube e Whatsapp conta oltre 4 milioni e mezzo di follower di cui il 70% under 24 e un sito web da 3 milioni di utenti unici mensili. In conferenza stampa Avarello ha inoltre celebrato il ritorno di Tim, sponsor perduto nel momento di difficoltà e recuperato in quello della speranza nel futuro. E a proposito di futuro, il patron ha annunciato in maniera un po’ criptica altre novità, che saranno rese note tra qualche settimana, probabilmente ai primi di novembre. Qualcosa che farà pensare "più a Ibiza che a Castrocaro". In attesa dell’ignoto, si guarda al riscontro concreto dei numeri. "Quest’anno i brani hanno circolato sul web già una settimana prima della finale – ha spiegato Avarello –: sette giorni in cui sono stati registrati 16 milioni di contatti. Al sindaco Billi ho promesso in questi tre anni di rinnovare completamente la platea del Festival attraverso un format preciso. I ragazzi di questa edizione hanno dimostrato di essere già mentalmente pronti, facendo girare le canzoni e innescando un meccanismo che ha stimolato la fanbase e i follower".

Curioso, a tal proposito, lo spot del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che ha invitato i concittadini a sostenere Lio, finalista classificatosi alla piazza d’onore e vincitore del premio della critica. Innescando una sana competizione. "Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando per garantire un futuro a un Festival che vanta una storia prestigiosa, iniziata nel 1957 – la chiosa di Billi, che dal palco di piazza d’Armi ha voluto dedicare questa 66ª edizione "all’amico di Castrocaro Massimo Cotto (già direttore artistico di due passate edizioni, scomparso il mese scorso), che non ha purtroppo avuto il tempo per affiancarci e che continuerà certamente ad ascoltarci dall’altra parte del cielo".

Francesca Miccoli