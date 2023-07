‘Voci nuove’ al secondo assalto: altro weekend di audizioni

Seconda tornata di selezioni al Festival di Castrocaro. Archiviate con soddisfazione le audizioni dello scorso fine settimana, oggi la città del Campanone accoglierà altri 180 iscritti al concorso canoro. Ragazzi provenienti da tutta Italia con uno zaino carico di sogni e speranze. Tra loro solisti, cantautori ma anche numerose band.

Alle 17.30 le giovani ugole – sono ammessi al Voci Nuove artisti dai 15 ai 36 anni – parteciperanno alla masterclass in programma nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Un momento di formazione molto apprezzato dai talenti che vi hanno preso parte la scorsa settimana. Alle 22.30 nel giardino antistante il municipio (viale Marconi 81) è in programma il benvenuto musicale aperto al pubblico: un paio di ore di intrattenimento a cura di Dany Cabras, vera e propria celebrità sui social per giovanissimi e non solo, e Mr Pallotta, deejay nei più importanti Festival della penisola, già sul palco con cantanti di primissimo piano quali Blanco, Salmo e Pinguini Tattici Nucleari.

Domani (dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 21) e domenica (dalle 11 alle 13.30 e dalle 15 alle 18) le selezioni curate da un giuria formata da Fiat 131, cantautore finalista di Sanremo Giovani, Manuel Finotti, apprezzato produttore e autore, e Serena Brancale, talentuosa voce della scena nazionale, fresca di diploma al corso di canto jazz al Conservatorio di L’Aquila. Riposta frettolosamente la corona d’alloro indossata proprio ieri, la Brancale sarà oggi di nuovo in pista pronta a giudicare gli epigoni di Ramazzotti e Barbarossa, Cinquetti e Zucchero.

A fare gli onori di casa il sindaco Francesco Billi: "Saluto e ringrazio tutti i giovani che stanno partecipando con entusiasmo a questa rinnovata edizione di Voci Nuove", le parole della fascia tricolore. La settimana prossima sarà reso noto l’esito delle selezioni con l’elenco dei magnifici trenta ammessi all’ultimo step, quello che separa gli iscritti dalla passerella finale del 22 settembre.

L’ultima fase di esame si svolgerà sabato 29 luglio nella sede romana di Isola degli Artisti, la società che gestirà le prossime tre edizioni della manifestazione sotto l’egida di patron Carlo Avarello. L’atto conclusivo andrà in scena venerdì 22 settembre nella magia rinascimentale di piazza d’Armi a Terra del Sole. Dopo alcuni anni al Padiglione delle Feste delle Terme, si fa dunque ritorno nella cittadella.

A guidare le danze sarà il rapper Clementino, affiancato da una co-conduttrice. Tra i giudici il maestro Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore, la stessa Serena Brancale e Richard Bona, uno dei bassisti più acclamati al mondo, vincitore di un Grammy Award.

Francesca Miccoli