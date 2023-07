Voci Nuove è ripartito I giurati concordi: "Alto il livello dei cantanti"

di Francesca Miccoli

Nell’ultimo, torrido, giorno di audizioni castrocaresi si respira entusiasmo nella sala consigliare del municipio, teatro del secondo step di selezioni per la 65ª edizione del Festival Voci Nuove, quella della ripartenza dopo un anno di stop. Già sulla scalinata si percepiscono la grande vocalità dei ragazzi e la qualità dell’acustica, ottima nonostante non si sia in uno studio di registrazione o in una sala concerto.

Tra i giurati chiamati a valutare le esibizioni c’è la cantautrice e polistrumentista Serena Brancale. Reduce dal diploma in canto jazz al Conservatorio di Ancona e considerata una delle voci più talentuose del panorama italiano, non si erge in cattedra ma anzi si mette sullo stesso piano dei ragazzi in gara. "Ci siamo davvero emozionati – spiega –. Ogni dieci minuti siamo stati travolti da qualcosa di splendido e inatteso. E’ una sorpresa continua: si alternano il quindicenne con una tecnica straordinaria e il trentenne che, a dispetto dell’età, manifesta più emotività. Ragazzi talentuosi e di grande personalità: da ognuno di loro cerchiamo di trarre uno spunto, anche noi stiamo studiando musica".

Parole confermate da Manuel Finotti, apprezzato autore e produttore. "E’ proprio vero – dice – ed è bello percepire l’emozione dei giovani: molti di loro scrivono i brani e li interpretano dando valore al significato del testo. Cerchiamo di farli sentire a casa affinché ognuno possa esprimersi al meglio". "Esattamente come Castrocaro ha fatto sentire noi – aggiunge sorridendo Fiat 131, terzo giurato, cantautore già finalista di Sanremo Giovani –. Abbiamo ricevuto una splendida accoglienza: stiamo lavorando tanto ma in un clima bellissimo. E non parliamo della piadina".

Appare evidente come lo spirito di condivisione e la serenità aiutino a smorzare la fatica e a respingere il caldo sahariano. Tra i 250 provinati negli ultimi due fine settimana, c’è chi ha dimostrato di essere già pronto al grande salto nel mondo dei big della musica. "Penso a un ragazzo in particolare, esibitosi nel primo weekend - chiosa Brancale –: ci ha colpito tantissimo anche se ora siamo curiosi di sentirlo nella prossima fase. Numerosi hanno dimostrato qualità sulle cover, ma sarà bello risentirli sugli inediti e sui brani in lingua italiana, valutandone la personalità".

Nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi degli ammessi al terzo step del concorso, in programma il 29 luglio nella sede romana di Isola degli Artisti, società che gestirà le prossime edizioni del Voci Nuove sotto l’egida del patron Carlo Avarello. "Stiamo valutando la possibilità di estendere il numero dei trenta convocati alla terza fase – conclude Fiat 131 –, la qualità è davvero alta". E Serena Brancale ammette però che ci sono anche molti ‘ni’, cantanti sospesi tra pollice alto e verso.

Intanto per il Festival ci sono tutte le premesse per il rilancio. "Dobbiamo avere rispetto per la longevità del Festival – sottolinea l’assessore comunale alla musica Catia Conficoni –, 65 anni di storia e tradizione. Ma è il momento di guardare al futuro o quanto meno al presente: anche per questo c’è particolare attenzione al mondo del digitale e alle piattaforme social".