Voci Nuove, edizione 2025 al via. Finale il 29 giugno in piazza d’Armi

Mentre giovani ugole provenienti da tutta Italia sfilano già nel prestigioso salone del Padiglione delle Feste, teatro della prima sessione di audizioni del Festival di Castrocaro (foto), è stata resa nota la data della serata finale del concorso canoro, in agenda il 29 giugno in piazza d’Armi a Terra del Sole.

Quest’anno infatti l’organizzazione di Isola degli Artisti del patron Carlo Avarello ha anticipato i tempi rispetto a quelli canonici, che consegnavano l’atto finale della kermesse a una delle ultime sere d’estate. Ad annunciare la novità il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, proprietario del marchio del Voci Nuove.

"La 67ª edizione del Festival gioca d’anticipo" si legge nella nota diramata dagli uffici di viale Marconi 81. Un comunicato sintetico in cui si rivolge il benvenuto ai ragazzi giunti per partecipare a masterclass e selezioni, che proseguiranno il prossimo fine settimana. In chiusura, il Comune annuncia conferme ma anche "attese novità".

Tra le conferme, il sito del Festival (festivaldicastrocaro.it) indica la presenza nella giuria tecnica del maestro Beppe Vessicchio e in quella di qualità della lanciatissima Serena Brancale, reduce dal successo sanremese. Nella commissione delle web celebrities ci sarà invece Dani Cabras, già simpatico ‘disturbatore’ delle ultime due edizioni; potrebbe infine tornare in piazza d’Armi Clementino, co-conduttore della finale 2023.

Ancora bocche cucite sulle novità. Che si tratti di un ritorno alla copertura televisiva dopo il ‘nero’ degli ultimi anni? Nel 2022 infatti il Festival non ebbe luogo mentre nel 2023 e 2024 il nuovo corso targato Avarello scelse di svecchiare il concorso attraverso un ‘riposizionamento’ sui canali digitali, ottenendo importante visibilità sul web e tra le nuove generazioni. Per conoscere le ‘attese’ novità bisognerà pazientare ancora qualche giorno.