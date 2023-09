Voci Nuove, finale in piazza con Clementino

Festival di Castrocaro, anno zero. Questa sera alle 21 la rinascimentale piazza d’Armi di Terra del Sole ospiterà la finale della 65ª edizione del Voci Nuove, quella della ripartenza. Un nuovo inizio dopo gli anni ‘mutilati’ dal Covid, dopo lo stop del 2022 e l’alluvione. Un concorso che, archiviate le recenti vicissitudini, guarda al futuro, alle moderne sonorità e ai nuovi media, senza tuttavia rinnegare una tradizione gloriosa, almeno fino a quando il vincitore intascava assieme alla vittoria il biglietto per il palco di Sanremo.

"Questa edizione è stata organizzata in tempi stretti e complicata dal fermo causato dall’alluvione di maggio, anche se devo dire che un mese e mezzo più tardi ho trovato Castrocaro esattamente come l’avevo lasciata – spiega il nuovo patron della kermesse canora, Carlo Avarello, leader di Isola degli Artisti –. Abbiamo intrapreso un bel viaggio: ci siamo goduti le selezioni in un municipio dall’ottima acustica, sentendo quasi 300 ragazzi provenienti da tutta Italia. L’ultima edizione furono 107 gli iscritti, il nostro obiettivo è quello di arrivare agli 800 dei bei tempi entro tre anni". Concorda il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, al ‘suo’ primo Voci Nuove. "I ragazzi sono finalmente tornati a vivere la città della musica. Non vogliamo dar vita a un’operazione nostalgia ma rinnovare e rilanciare la manifestazione dando ai giovani l’opportunità di intraprendere un percorso di reale prospettiva". Se fosse messo in palio un premio simpatia, se lo sarebbe già aggiudicato Clementino, presentatore della serata conclusiva. "Mi iscrissi anch’io al Festival di Castrocaro quando avevo 10-12 anni ma non ricevetti alcune risposta – le parole del rapper partenopeo –, anche se a dire il vero non sono stato preso nemmeno allo Zecchino d’oro! Oggi a distanza di trent’anni mi ritrovo a condurre il concorso e per me è un grandissimo traguardo. Quando l’ho detto ai miei genitori, nati nel 1956 e 1957 e dunque testimoni del Voci Nuove degli anni d’oro, sono rimasti increduli! Come avessi pronunciato il nome di Sanremo". Memori delle edizioni che lanciarono alla ribalta giovani ugole poi destinate a scrivere la storia della musica italiana: da Iva Zanicchi a Zucchero, da Gigliola Cinquetti a Eros Ramazzotti. Stasera saranno dieci i giovani che battaglieranno sul palco terrasolano a colpi di inediti. "Le cover vanno bene fino alle semifinali – dice Avarello –; si addicono a trasmissioni quali Amici o X Factor, che durano mesi. A Castrocaro è giusto che i ragazzi intraprendano la propria strada con gli inediti".

Sostenuti dai nuovi media, dagli influencer e dai ‘content creator’. "I finalisti fino a poco tempo fa vantavano al massimo un migliaio di stream, oggi grazie alla multimedia community alimentata da ‘web celebrity’, sono arrivati a mezzo milione di visualizzazioni". Ad accompagnare i ragazzi, stelline dei social quali Giulia Salemi, Daniele Cabras, Le Donatella, Gio’ Style. Questa sera la piazza sarà aperta a tutti con posti in piedi fino alla capienza massima, stabilita secondo criteri di sicurezza.

Per l’occasione Clementino promette ‘sorrisi’ ma anche ‘serietà’, godendo appieno del soggiorno castrocarese. "Ho mangiato qui, mi sono goduto le Terme e il concorso andrà in scena a Terra del Sole, luminosa come la mia Napoli. Del resto i romagnoli sono i napoletani del nord". Presidente di giuria sarà il maestro Beppe Vessicchio, è prevista la presenza di Michele Zarrillo e Serena Brancale. Il nuovo corso è stato ‘benedetto’ anche dall’assessore alla musica Catia Conficoni, ideatrice di Vocine Nuove. La finale sarà registrata e trasmessa la terza settimana di ottobre, non si sa ancora su quali canali.