Voci Nuove, la carica dei giovani talenti

di Francesca Miccoli

C’è qualcosa di nuovo nell’aria che si respira a Castrocaro in occasione del primo sabato di audizioni del Festival Voci Nuove. Nell’anno della ripartenza, dopo l’edizione condizionata dalla pandemia e lo stop del 2022, un plotoncino di 120 ragazzi provenienti da tutta Italia risale la scalinata del municipio per sottoporsi al giudizio della commissione delineata dal nuovo patron, il maestro Carlo Avarello di Isola degli Artisti. I giovani, tra i 14 e i 35 anni, si alternano nella sala consigliare tra ansia e adrenalina, per interpretare a scelta una cover o un inedito. Alle 11.30 davanti all’edificio rosso di viale Marconi 81 brulicano non solo le voci delle aspiranti star di domani ma anche dei tanti genitori che li accompagnano nell’avventura.

In molti hanno riempito le strutture alberghiere del territorio: la partecipazione alla masterclass formativa, in programma venerdì scorso nel Palazzo pretorio, ha indotto i più a pernottare in paese. Per la gioia di albergatori ed esercenti. Tra i primi a sottoporsi all’audizione mattutina Andrea Galderisi, figlio del celebre ‘Nanu’, calciatore della Juve anni Ottanta e del Verona scudettato: con le sue 33 primavere è uno dei più grandi in gara, non solo in termini anagrafici ma anche di trascorsi musicali. Nel 2022 ha raggiunto la finale del Premio Lunezia, presentandosi in duo e classificandosi alla piazza d’onore. A Castrocaro presenta ‘Sperare di meglio’, primo singolo da solista. "Ho uno stile rock pop elettronico con qualche sfumatura dance – racconta –. Ascolto molto Battiato e i Subsonica, che ho avuto il piacere di conoscere". Già pianificato il resto della stagione con la partecipazione a tanti eventi in giro per la penisola, Galderisi coglie ogni opportunità di crescita. "Sono felice di esserci – dice Andrea – è un’occasione per imparare, per conoscere persone e confrontarsi in modo costruttivo". Sempre con il supporto del celebre genitore. "Mi sprona a credere in me stesso. Abbiamo una storia analoga, lui impegnato nel calcio e io nella musica. Anche la mamma mi sostiene".

Ha 28 anni e un look originalissimo Antonio Colosimo, calabrese residente a Roma. Mini perline ai lati degli occhi, canotta bianca a sottolineare muscoli ben definiti, il giovane sembra il perfetto interprete della volontà di svecchiare un Festival dalla tradizione prestigiosa ma dalla formula ormai imbolsita. "Sono un cantautore e ho presentato un mio inedito al cospetto di una giuria molto giovane, ‘supercarina’, che mi ha messo subito a mio agio. Davvero ottimo anche il service: non sempre è scontato esibirsi nelle migliori condizioni. Credo che sia andata bene, anche se i risultati saranno resi noti solo dopo il prossimo weekend di selezione".

Ha il faccino pulito Sophia Renna, foggiana, 15 anni appena a dispetto di un palmares già ricco. Un’esperienza che la rassicura e l’aiuta a tenere a bada la tensione prima di esibirsi. "Un po’ di ansia in realtà c’è – spiega mostrando la V di vittoria, sospesa tra scaramanzia e coscienza dei propri mezzi –. Sono reduce dalla vittoria del Musin Voice Festival dove ho interpretato un brano di Alicia Keys, la cantante a cui mi ispiro". Solo uno dei vari trofei in bacheca. Più grande di un anno è Miriana Maiello, giunta da Avezzano (L’Aquila). Timorosa? "Un po’... tanto" dice sfoderando un bel sorriso e confessando inclinazioni musicali non proprio da generazione Z. "Amo gli autori italiani ‘vecchi’: adoro Luigi Tenco e Mina. Interpreto anche il neomelodico di un tempo. Mi ispiro a Whitney Houston e ai Matia Bazar: in concorso porto infatti ‘Ti sento’ della grande Antonella Ruggiero".

Studentessa al liceo artistico, la ragazzina sta preparando il piano B qualora la musica, "la mia vita", non dovesse spalancarle le porte del futuro. "Vorrei insegnare e fare terapia con la musica: ho una sorella autistica e mi piacerebbe molto aiutare chi vive la stessa condizione".

E’ al primo provino della sua vita Carla Gabriele, 15 anni, anche lei di Avezzano. "E’ il mio debutto in assoluto – racconta allargando un sorriso pudico che ne tradisce la giovanissima età –. Mio papà mi ha trasmesso la passione per il canto. A 12 anni ho iniziato a prendere lezioni e non smetterò mai". Iscritta al liceo a indirizzo scienze umane, Carla ama Elisa e Giorgia, tra i modelli annovera anche Alicia Keys. "Pure io vorrei rimanere nell’ambiente, qualora non riuscissi a cantare per professione. Spero di vivere di musica, come insegnante o vocal coach". Presente, malgrado una condizione fisica non proprio ottimale, il sindaco Francesco Billi ‘coccola’ i ragazzi con gli occhi. "Abbiamo riacceso il Festival lavorando fin dal primo giorno del mandato e procedendo nonostante l’alluvione, perché nulla era scontato – racconta il primo cittadino –. A nome dell’Amministrazione ringrazio gli organizzatori e gli artisti che credono nella crescita del nuovo progetto, insieme a tanti giovani che da tutta Italia stanno partecipando con entusiasmo a Voci Nuove. In bocca al lupo!".