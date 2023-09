Voci Nuove, la novità: piazza aperta a tutti fino ad esaurimento posti

Postumi dell’alluvione, lavori pubblici e festival Voci Nuove sono stati al centro dell’incontro pubblico indetto dall’Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole per la rendicontazione dei primi 15 mesi di mandato. Un’assemblea inizialmente programmata per giugno ma, come sottolineato dal sindaco Francesco Billi, "l’alluvione ha stravolto l’agenda e le priorità". La riunione si è svolta non a caso in piazza d’Armi a Terra del Sole: venerdì la cittadella ospiterà la finalissima del Voci Nuove. L’edizione della ripartenza dopo lo stop del 2022 e il cambio di gestore, che per i prossimi tre anni sarà Carlo Avarello, leader di ‘Isola degli artisti’. "La nuova logica non prevede un’operazione nostalgia ma una grande operazione di rilancio", le parole del primo cittadino. Due gli obiettivi: "Acquisire visibilità, senza trascurare l’offerta televisiva e radiofonica, ma guardando ai nuovi mezzi di comunicazione per avere il massimo delle visualizzazioni e individuare un talento che prosegua il percorso artistico diventando vetrina per Castrocaro".

Una visibilità che dovrà essere ‘efficace’ e dunque servire a potenziare l’indotto locale, aumentando il numero delle iscrizioni affinché siano sempre più numerosi ragazzi e famiglie che soggiorneranno in paese per le masterclass e le selezioni. In occasione della finale, che verrà registrata dal gestore per poi essere venduta ai media interessati, saranno ridotti al minimo i disagi per i cittadini: i lavori sono in calendario dal 19 al 23. La viabilità sarà sospesa nelle sole serate del 21 per consentire le prove e del 22 per la finale. Poi la grande novità: la piazza non sarà chiusa al pubblico che potrà assistere in piedi allo spettacolo fino a esaurimento posti.

Billi ha poi affrontato il tema alluvione: "Le conseguenze stanno ancora condizionando il territorio e il lavoro amministrativo – dice –. Stiamo valutando tutte le modalità per affrontare i principali problemi, anche sollecitando le istituzioni competenti, dalle frane al parco fluviale agli impianti sportivi. Stanno arrivando finanziamenti anche importanti, ma la situazione è molto complessa e serviranno ancora mesi per sistemare i danni". L’amministrazione non ha certo vissuto un inizio mandato "di rendita: abbiamo dovuto reperire oltre un milione per sbloccare le opere pubbliche nel nostro Comune: 100mila euro per avviare il cantiere di via Gramsci, altri 100mila per i lavori che partiranno a breve in centro storico a Castrocaro e i 600mila per terminare la nuova palestra scolastica che stiamo cercando di concludere entro l’anno".

Esborsi che vanno ad appesantire casse municipali già gravate dagli aumenti delle bollette. Proseguono, nonostante tutto, le opere di manutenzione del territorio: iniziati gli interventi di potatura del verde e il rifacimento degli asfalti, che proseguiranno in ottobre, è già stato programmato il rifacimento della segnaletica orizzontale mentre entro metà mandato sarà completata la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con quelli a led.

Francesca Miccoli