"Voci Nuove, ripartiamo da qui"

"We got it!" (ce l’abbiamo fatta!). Insolito che Francesco Billi, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole da sempre legato alla cultura classica, faccia ricorso a un’espressione inglese per annunciare l’aggiudicazione della gestione del Festival Voci Nuove per il prossimo triennio. Un’eccezione giustificata dall’entusiasmo maturato dopo i tre tentativi andati a vuoto dallo scorso mese di febbraio: davvero improba infatti la sfida di rilanciare quel concorso che ha proiettato nel mondo il nome della cittadina termale e giovani ugole destinati a un luminoso avvenire. L’uomo nuovo per il festival è il manager Carlo Avarello, produttore e fondatore dell’etichetta Isola degli Artisti, una realtà di peso nel panorama musicale giovanile, affermatasi anche come ‘Academy’ per la formazione e il lancio di talenti. Nella scuderia di Avarello si annoverano undici partecipazioni al Festival di Sanremo, collaborazioni con big della musica quali Mannoia e Bocelli, Vanoni e Dalla, solo per citarne alcuni, e ancora sette finalisti alle ultime edizioni di Amici di Maria De Filippi. "Abbiamo intenzione di costruire a Castrocaro un trampolino di lancio che metta al centro i giovani talenti, la loro formazione e il loro percorso artistico – spiega il neopatron –. Metteremo a disposizione la nostra importante esperienza nel settore...