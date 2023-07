’Voci nuove’ torna in grande dopo lo stop

di Francesca Miccoli

A Castrocaro Terme scocca l’ora del Festival. Dopo l’edizione condizionata dal Covid e lo stop dello scorso anno, all’ombra del Campanone si torna a respirare l’atmosfera che ha sempre accompagnato il prestigioso, anche se ora un po’ in disarmo, Voci Nuove.

Domani in paese sono attesi circa 250 giovani under 35 provenienti da tutta Italia, pronti a sottoporsi alle forche caudine delle selezioni. Si parte alle 17.30 con la masterclass di formazione, che avrà luogo nel Palazzo pretorio di Terra del Sole mentre in serata il giardino antistante il municipio ospiterà l’evento inaugurale della 65ª edizione del concorso canoro: dalle 22.30 alle 00.30 andrà in scena lo spettacolo musicale, aperto a tutti, curato dal dj Daniel Cabras, in arte ‘DannyTheGaggio’, tiktoker sardo seguitissimo sui social.

Sabato (dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 21.30) e domenica (dalle 11 alle 13.30 e dalle 15 alle 18) il via alle audizioni dal vivo: nella sala consigliare gli aspiranti artisti si esibiranno intonando brani editi e inediti davanti a una commissione di esperti e professionisti del settore. Si replica con analogo programma nel fine settimana dal 14 al 16 luglio.

Al termine dei due weekend, il gruppone iniziale verrà ‘scremato’ a 30 artisti, che saranno chiamati a esibirsi nuovamente in una terza fase di valutazione nella sede romana di Isola degli Artisti, al timone della manifestazione per i prossimi 3 anni, sotto la guida del patron Carlo Avarello. I magnifici 8 ‘sopravvissuti’ si sfideranno in occasione della finalissima del 22 settembre in piazza d’Armi a Terra del Sole. Si torna dunque nella cittadella, dopo alcune edizioni in cui l’atto conclusivo della manifestazione ha avuto luogo nel giardino del Padiglione delle Feste, ventre materno della kermesse.

Già resi noti dall’organizzazione i nomi di alcuni giurati, tra cui il maestro Beppe Vessicchio, il bassista Richard Bona, vincitore del 49° Grammy Award, e Serena Brancale. Ufficiale anche il volto del co-conduttore, il rapper Clementino.

"Il ritorno del Festival è un’ottima notizia – dichiara il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi –. Nemmeno due mesi fa abbiamo aperto il municipio per dare assistenza durante l’alluvione, oggi, nello stesso palazzo, accoglieremo giovani cantanti provenienti da tutta Italia: è anche questo un segnale di speranza. A nome dell’amministrazione – conclude la fascia tricolore – ringrazio l’organizzazione di Voci Nuove per il loro impegno a rinnovare un concorso dai trascorsi davvero prestigiosi. Siamo fiduciosi che, con i giusti passi, l’evento tornerà a rappresentare una vetrina importante per il territorio e per la nostra Città della Musica".

Per info, festivaldicastrocaro.it.