"Voci Nuove, un disastro l’auditel": "Parla chi ha affossato il festival"

A quasi due mesi dalla messa in onda del Festival Voci Nuove, tornato in tv dopo 4 anni di assenza, esplode la polemica sui dati Auditel. Registrata il 29 giugno e trasmessa l’8 luglio su Rai 2 in seconda serata (con inizio ben oltre la mezzanotte), la finalissima del concorso ha racimolato appena 158.000 spettatori per un 3.8% di share. "Il più basso della storia recente della manifestazione – ironizzano i rappresentanti di Insieme per crescere, gruppo di minoranza in consiglio comunale a Castrocaro, formato dall’ex sindaco Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza –. Il confronto con altri eventi musicali è emblematico: lo spettacolo di Radio Bruno, ‘Yoga Radio Estate’, registrato a Forlì e trasmesso in prima serata su Italia 1 il 19 agosto, ha ottenuto 903.000 spettatori e un 8,7% di share".

Sembrano lontane anni luce le edizioni d’oro quando, tra il 2007 e il 2011, oltre 18 televisori su 100 si sintonizzavano sul Voci Nuove e si veleggiava intorno ai 2.600.000 spettatori (addirittura 2.900.000 nel 2008). Insieme per Crescere guarda ‘in casa’ propria, richiamando alla memoria la finale del 2019 quando sul primo scranno municipale sedeva Tonellato e al timone della finale c’era Stefano De Martino. "Il Festival superò comunque il milione di spettatori. All’epoca l’attuale assessore Ferrini definì quell’edizione ’un insuccesso’. Ancora, in pieno lockdown, la manifestazione (2020) riuscì a raccogliere 750.000 spettatori, superiore ai dati registrati quest’anno, e l’attuale maggioranza bollò l’evento come ’un flop’. I tre rappresentanti di IpC individuano la causa del "disastro nell’incompetenza del sindaco Billi e della vice nonché assessora alla musica Conficoni, che hanno dimostrato totale incapacità di valorizzare un patrimonio culturale che dovrebbe rappresentare un vanto per il nostro territorio". Un declino che, "senza un progetto serio" è destinato a sfociare nella morte del Festival "nell’indifferenza e nella cattiva gestione. Con danni all’immagine dell’intera comunità".

Dura la replica del sindaco Billi. "Non comprendo la credibilità e l’autorevolezza che l’ex sindaca Tonellato possa rivendicare in materia, avendo affossato il Festival di Castrocaro mentre era in carica – le parole della fascia tricolore –. Neppure capisco il senso politico di costringermi ogni anno, anche a distanza di mesi dall’evento, a ripercorrere le vicende di ‘Voci Nuove’, che dovrebbe conoscere bene. Nel suo mandato, la manifestazione era cessata, ovvero non si svolgeva più. Zero!". Billi fa riferimento all’anno 2022, quando il Festival non ebbe luogo. "Negli ultimi tre anni, invece, un gestore esterno, senza spese per il Comune, sta lavorando per riposizionare il marchio secondo una programmazione nuova che ha ottenuto e consolidato numeri importantissimi sul web dal 2023, aggiungendo la messa in onda su Radio Kiss Kiss nel 2024, e un ritorno in Rai2, in tarda serata, e su Rai Play nel 2025". Billi rimarca la natura del Festival, ovvero quella di un concorso per giovani talenti, "non paragonabile a un concerto di soli cantanti affermati".

Il percorso aggiornato del Festival dunque "proseguirà cercando di ritrovare spazio anche in televisione, ma il tentativo di riposizionamento è più ampio e complesso, ricominciando dalla qualità artistica e dall’attenzione mediatica sui canali affini alle nuove generazioni".

Billi conclude puntando l’indice verso Tonellato, che "getta discredito sui programmi di ricostruzione avviati dalle macerie che ci consegnò nel 2022", dispiaciuto per un’insistenza destinata a "complicare ulteriormente la sfida di chi sta lavorando con competenza, passo dopo passo, per invertire la rotta".