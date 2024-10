Voglia di ritrovarsi "Noi, amici per sempre"

"Per festeggiare i 40 anni ci siamo ritrovati per un’intera giornata a Predappio: eravamo una trentina ovvero poco più della metà, perché ormai diversi vivono lontano, come una nostra compagna che abita a New York". A parlare è Alice Turchi, organizzatrice della rimpatriata di predappiesi 40enni, insieme a Mirco Giannelli. Racconta ancora Alice, impiegata presso uno studio medico di Forlì: "Anche se oggi siamo aiutati molto dai social, abbiamo impiegato un mese per ritrovarci, fare il programma e fissare la data, perché ognuno ha i suoi impegni di lavoro, di famiglia e di hobby". Dopo l’appuntamento in centro a Predappio, per un aperitivo di benvenuto, compresi i più lontani giunti da Milano, i ‘due volte ventenni’ sono saliti a Predappio Alta per il pranzo presso la Vecia Cantena dla Prè, "per gustare, come quando eravamo giovani, le specialità della chef Barbara Lucchi e del maestro di sala Riccardo Menghi". "A tavola – riprende Alice – abbiamo ricordato i bei tempi della scuola elementare e delle medie, ma abbiamo parlato anche delle nostre attuali famiglie, con relative gioie e dolori. Ma avevamo talmente tante cose da raccontare che siamo rimasti insieme fino a sera". Per la loro rimpatriata i nati nel 1984 si ritroveranno ogni quinquennio: "Per le cifre tonde un Amarcord è quasi obbligatorio". Questo è il patto siglato durante i saluti e l’Arrivederci al mezzo secolo, nel 2034, "quando i più saranno già nonni".

Con una rimpatriata sotto il Campanone di piazza Garibaldi a Rocca San Casciano, si sono invece ritrovati domenica 6 ottobre i ‘reduci’ della classe 1949, provenienti non solo dalla Romagna, ma anche dall’Emilia e Toscana. Racconta il coordinatore del gruppo dei 75enni, Paolo Benini: "Eravamo quasi una cinquantina con i famigliari al seguito. Poi non tutti hanno risposto all’appello. Alcuni sono arrivati anche da Bologna, Firenze e Rimini". Aggiunge il cavaliere Francesco Crocini, maresciallo dell’aeronautica in pensione: "I ricordi sono tornati a quando eravamo a scuola compagni di classe, con tanti particolari che magari molti di noi non ricordavano". Dopo l’appuntamento in piazza, sotto il simbolo del paese, appunto il Campanone o torre dell’orologio, il gruppo si è spostato nella chiesa di Santa Maria delle Lacrime per partecipare alla messa festiva in suffragio dei compagni "andati avanti prima". Poi aperitivo in piazza e via al ristorante da Pasqui, "dove ci aspettava un gustoso menù alla romagnola e una bellissima torta".

Micaela Erani è stata il motore di un altro ritrovo di una ventina di vecchi amici. Anzi, non vecchi: "Giovani ’evergreen’, con la voglia di divertirsi come allora". Dopo 40 anni si sono dati nuovamente appuntamento in quella che per loro è semplicemente "la piazzetta", ovvero la piazza ora intitolata a Papa Giovanni XXIII, di fronte alla parrocchia di Regina Pacis a Forlì. "Emozione pura. Tra sorrisi e grandi abbracci non sembrava trascorso tanto tempo: rifiorivano alla mente eventi come fosse passato poco tempo". A un certo punto è stata fatta partire la colonna sonora, ‘Cosa resterà di questi anni ’80’ di Raf: "Qualcuno ha ballto un lento, tutti hanno cantato all’unisono. Poi aperitivo per brindare alla salute e felicità ritrovata di chi era presente".

Ritrovo anche degli infermieri professionali che si sono diplomati 50 anni fa: hanno celebrato la speciale ricorrenza al ristorante ‘Panoramico’ di Vecchiazzano, "con qualche ruga in più ma tanti ricordi e risate". Erano presenti Giovanna Alì, Carmen Amaretti, Silvana Barbieri, Lorenzo Boattini, Laura Celli, Vanes Detti, Cinzia Fagioli, Paolo Guardigli, Rita Guidi, Margherita Guzzardi, Giovanni Lacchini, Marinella Malavolti, Alfredo Mazzotti, Carmela Moffa, Loredana Pallareti, Annamaria Piro, Donatella Ravaioli, Armanda Ricci, Franca Ruffilli, Milena Sbrighi, Vanna Siboni, Marco Valgimigli. Erano presenti anche le caposala didattiche di allora, Giuliana Amadori e Iliana Moretti.

Quinto Cappelli