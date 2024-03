"Vogliamo crescere in charter e voli di linea"

"Vogliamo incrementare il nostro peso nei segmenti dei voli di linea e charter pur consapevoli dell’attività svolta dall’aeroporto Marconi" di Bologna. L’aeroporto Ridolfi di Forlì punta a una summer season ad alta quota e il direttore generale di Forlì Airport, Andrea Stefano Gilardi (foto) sottolinea che "la politica potrebbe e dovrebbe dare una mano in più a Forlì". Gilardi blocca anche le voci che vedono un futuro dello scalo in direzione solo cargo, "in Italia è appannaggio di Malpensa". Sviluppo commerciale dunque, grazie alla partnership con Air Mediterranean-Gotofly, ma anche dei charter.